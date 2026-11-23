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アトレティコ・マドリーを率いるアルゼンチン人指揮官ディエゴ・シメオネの去就が不透明となっている。同監督とクラブとの契約は、今季終了後に満了を迎える。

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アトレティコ・マドリーのエンリケ・セレソ会長の発言も、アルゼンチン人指揮官の去就をめぐる不透明感をさらに強めている。同会長は先日、「シメオネに関しては何もない。イエスもノーもない」と語った。

セレソ会長はさらに「すべてが全く変わっていない」と付け加えた。これは、クラブの経営陣と指揮官が、来季2027-2028シーズンの進路に関する決断を急いでいないことを改めて示すものだ。

しかし、『マルカ』紙によると、アントニオ・サンス記者はディエゴ・シメオネが2029年までアトレティコ・マドリーにとどまると予想している。同記者は『ラジオ・マルカ』で、ミゲル・アンヘル・ヒルの退任は2027年と見込まれていたが、同CEOはクラブでの任期をさらに2シーズン延長する可能性があると説明した。

サンス記者によれば、この続投はシメオネの将来も左右することになるという。

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同記者は「ミゲル・アンヘル・ヒルが2029年まで残るのであれば、シメオネが2029年まで残るのも自然なことだ」と付け加えた。

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いずれにせよ、決断を下すのは指揮官自身だ。サンス記者は、シメオネが自らの選択肢を検討する必要があり、続投を選んだ場合はアトレティコ・マドリーの監督としてさらに2シーズンを過ごす可能性が高いと説明した。

同記者は「現時点では、退任よりも残留に近い」と強調した。

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アトレティコ・マドリー経営陣の姿勢

サンス記者は経営陣の姿勢について断言し、「経営陣にとって明確なのは、シメオネを解任することはないということだ。彼が去るのは、彼自身がそれを望んだときだけだ」と語った。

また同記者は、アトレティコ・マドリーとアルゼンチン人指揮官の関係を、通常の契約更新の基準では測りがたい特別な絆だと表現した。

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『ラジオ・マルカ』によれば、指揮官の今季の目標はラ・リーガで3位に入ること、そしてチャンピオンズリーグで少なくとも準々決勝に進出することだという。

そのうえで同局は、アトレティコ・マドリーが昨季、チャンピオンズリーグで準決勝に、コパ・デル・レイで決勝に進出したことにも触れた。