「制裁は金銭的なものだけであってはならず、それをはるかに超えるものでなければならない。クラブの控訴が失敗すれば、シティはリーグに残ることはできない」と、バーンスタイン氏は英『BBC』に語った。

バーンスタイン氏のインタビューに先立ち、プレミアリーグは、マンチェスター・シティが2009年から2018年にかけて財務規定に重大な違反を犯したとして、訴追項目の大半で有罪と認定されたと発表していた。 処分内容には、高額な罰金から強制降格、あるいは複数タイトルの剥奪まで、重い制裁が含まれている。

かつてのチャンピオンズリーグ優勝クラブで起きた一連の出来事について、1998年から2003年までシティズンズの会長を務め、その後は2年間にわたってイングランド協会（FA）のトップにも立ったバーンスタイン氏は、強い言葉しか見当たらなかった。「これは非常に、非常に深刻だ。私はひどいことだと思う。リーグの一員であるサッカークラブの問題であり、リーグ全体の信頼性が危機にさらされている」と83歳の同氏は述べ、さらにこう続けた。「これは深く根付いた不正の形であり、もしそうであるなら、フットボール当局の範囲を超えるほど重大なことだ」