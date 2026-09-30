あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
David BernsteinGetty Images
翻訳者：

「深く根付いた形の不正だ！」マンチェスター・シティの元幹部が劇的な処罰を要求

プレミアリーグ
Finance
マンチェスター・シティ

マンチェスター・シティを巡る財務スキャンダルで、クラブの元会長デイビッド・バーンスタイン氏は、最終的に有罪判決が下された場合、シティに対して強制降格を科すべきだと求めた。

「制裁は金銭的なものだけであってはならず、それをはるかに超えるものでなければならない。クラブの控訴が失敗すれば、シティはリーグに残ることはできない」と、バーンスタイン氏は英『BBC』に語った。

バーンスタイン氏のインタビューに先立ち、プレミアリーグは、マンチェスター・シティが2009年から2018年にかけて財務規定に重大な違反を犯したとして、訴追項目の大半で有罪と認定されたと発表していた。 処分内容には、高額な罰金から強制降格、あるいは複数タイトルの剥奪まで、重い制裁が含まれている。

かつてのチャンピオンズリーグ優勝クラブで起きた一連の出来事について、1998年から2003年までシティズンズの会長を務め、その後は2年間にわたってイングランド協会（FA）のトップにも立ったバーンスタイン氏は、強い言葉しか見当たらなかった。「これは非常に、非常に深刻だ。私はひどいことだと思う。リーグの一員であるサッカークラブの問題であり、リーグ全体の信頼性が危機にさらされている」と83歳の同氏は述べ、さらにこう続けた。「これは深く根付いた不正の形であり、もしそうであるなら、フットボール当局の範囲を超えるほど重大なことだ」

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー