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フランス代表のジネディーヌ・ジダン監督は金曜日、代表メンバーの発表に際し、亡くなったCDテネリフェのFWヘスス・デ・ミゲルに心のこもった追悼の言葉を寄せた。スペイン人ストライカーのデ・ミゲルは30歳だった。今週行われたセグンダ・ディビシオンの試合で致命的な胸部の負傷を負い、11月3日に亡くなった。

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フランス人監督がスペイン人ストライカーを追悼

ジダン監督は金曜日、今後のUEFAネーションズリーグの試合に向けた記者会見で、スペイン2部でプレーするFWの死を悼んだ。デ・ミゲルは11月2日の試合終盤、FCアンドラのGKヘスス・オウォノと衝突し、心臓に鈍的損傷を負って心停止に陥った。ピッチ上で蘇生措置を受け、サンタ・クルス・デ・テネリフェのヌエストラ・セニョーラ・デ・カンデラリア大学病院に緊急搬送されたものの、夜間に容体が悪化した。

悲劇的な衝突を受け、胸中を語る

翌朝にFWが亡くなった後、予備的な司法解剖で事故による胸部外傷が死因と確認された。スペインの警察と司法当局は、自然死ではない死亡事案について、過失致死容疑の可能性やピッチ脇での医療対応手順も含めた通常の捜査を開始した。

ジダン監督は金曜日、スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督やレアル・マドリーのフロレンティーノ・ペレス会長とともに同選手を追悼した後、報道陣に語った。追悼は、選手の家族の故郷ナバエルモサで行われる葬儀に先立つものだった。「起きたことを悲しく思う。深く心を痛めている。鳥肌さえ立つ。サッカーのピッチであんなことは決して見たくないからだ」

ストライカーの遺族や親しい人々に哀悼の意を表したフランス代表監督は、こう続けた。「何よりも家族のことを思うと悲しい。生きている間、サッカーのピッチであのようなことを二度と見ずに済むよう願っている」

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主将が11月の代表戦で復帰

元レアル・マドリーのMFであるジダン監督は、デ・ミゲルへの追悼とともに、11月の代表戦に臨むフランス代表の23人のメンバーを発表した。主将キリアン・エンバペが負傷による離脱から復帰してチームをけん引する一方、クラブでの活躍が評価されたアタッカーのパブロ・パジスは、A代表に初招集された。

決勝トーナメント進出を目指すフランス代表は、年内最後の2試合を戦う。ジダン監督は復帰した主将のけん引力を頼りにすることになる。

グループ首位が重要な2連戦へ

フランス代表は現在、UEFAネーションズリーグのグループA1で勝ち点10の首位に立つ。来週に集合し、グループステージ最後の2試合に臨む。まず11月12日、ミラノに赴き、2位イタリアとの首位争いにおける重要な一戦を戦う。その3日後の11月15日には、ボルドーにトルコを迎えて年内の日程を締めくくる。