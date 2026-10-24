バレンシアの若き才能ダビド・オトルビにとって、アギーレ監督の下で初めて先発出場を果たした喜びは悪夢へと変わった。ビジャレアルとのダービー戦の開始数分で激しい負傷に見舞われ、涙を流しながら担架でピッチを後にすることを余儀なくされ、メスタージャのサポーターからは拍手が送られた。

19歳のオトルビは、先発メンバーが発表された際にサポーターから盛大な歓迎を受けていた。直前の2試合で途中出場し、際立ったパフォーマンスを披露したことで、チームの最も注目される有望株の一人として視線を集めていた。

しかし、この若きウインガーの船出は長くは続かなかった。試合開始からわずか11分で、彼のピッチ上での最大の持ち味の一つであるスペースへの飛び出しを試みた際に地面に倒れ込み、激しい痛みに顔をゆがめながら右太ももの裏側を押さえた。

選手が立ち上がることも普通に歩くこともできなくなったことで懸念は一層高まり、メディカルスタッフは彼を担架でピッチの外へと運び出さざるを得なかった。涙を流しながら顔を覆うその姿は、チームメイトとサポーターに衝撃を与えた。

バレンシアのサポーターはその瞬間の厳しさを察し、負傷によって突如として初先発が中断された彼を支えようと、退場の際に選手の名前を叫び、熱烈な拍手を送った。

オトルビの負傷は、9月に一連の負傷に苦しみ、戦術的な選択肢に影響を受けていたバレンシアの悩みをさらに増すこととなった。