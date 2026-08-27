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Al Riyadh vs Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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翻訳者：

涙とショック、リヤドの逆転劇の夜に交代させられたロナウドの舞台裏

アル・イテファク 対 アル・ナスルFC
アル・イテファク
アル・ナスルFC
プレミアリーグ
クリスティアーノ・ロナウド
サウジアラビア
ポルトガル

ポルトガル人スターは苦しい時を過ごしている！

複数のメディア報道が、一昨日の火曜日にロシュン・プロリーグ第3節でアル・イテファクを相手に3対2という難しい勝利を収めた一戦で、アル・ナスルのキャプテンであるポルトガル人クリスティアーノ・ロナウドが交代させられた理由を明らかにした。

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オーストラリア人監督のアンジェ・ポステコグルーは、ハーフタイムに「ザ・ドン」を交代させることを決断した。それは誰もが驚く光景であり、特にロナウドは前半終了後に怒りを示すような仕草を見せていた。

ロナウドの怒りの理由について、一部ではチームのパフォーマンスに満足していなかったことに加え、自身の交代の決定を知ったためだと解釈された。

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メディア関係者のハーレド・アル・シュナイフが自身の番組「ドゥリナ・ガイル」で述べたところによると、アル・イテファク戦のハーフタイムに交代を求めたのはロナウド自身であり、それはプレスをかけてチームを助けられる、より活動的な選手を起用するためだったという。

彼は次のように説明した。「ロナウドは監督との合意の上でピッチを退いたのであり、強制されたわけではない。彼はチームの利益のためには自分が退いて別の選手を起用することが望ましいと考えており、それが実行されたのだ」

アル・シュナイフは、ロナウドが試合後に激しく泣き崩れた状態にあったことを強調し、それが通例のようにサポーターへの挨拶に出てこなかった主な理由だとした。

アル・ナスルは明日金曜日、ロシュン・リーグ第4節でアル・タアーウンとの対戦に備えている。「アル・アーラミー」は最初の3試合すべてで勝利を収めることに成功している。

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