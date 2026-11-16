涙でピッチを去ったバルセロナの逸材に長期離脱の危機

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バルセロナのBチームでは、エスタディ・ヨハン・クライフで行われたジローナB戦に0-1で敗れたうえ、筋肉系の負傷者が相次ぎ、クラブ内に不安が広がっている。この試合では、マリ出身の逸材イブラヒム・ディアラを含む3選手がフィジカル面の問題を抱えた。

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スペイン紙『スポルト』によると、バルセロナはイブラヒム・ディアラ、ダニ・アビラ、ハフィズ・ガリバの3選手が月曜日に受けるメディカルチェックの結果を待っている。3選手はいずれもハムストリングに筋肉系の問題を抱えた。

ジュリアーノ・ベレッチ監督が率いるBチームにとって、ジローナB戦の敗戦だけが痛手だったわけではない。代表招集やこれまでの負傷者によって人数不足に陥っているなか、新たな負傷者の発生がコーチングスタッフの悩みをさらに深めることになった。

同紙は、多くの欠場者を抱えながらもバルセロナ・アトレティックが試合に臨まざるを得なかったことで、チームは大きな代償を払ったと指摘している。今シーズン、エスタディ・ヨハン・クライフで初めての黒星を喫したうえ、負傷者の数も憂慮すべきほどに増えてしまった。

ダニ・アビラ、ひざのケガから復帰も再び離脱

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チーム内で特に懸念されていたのが、ダニ・アビラの状態だ。アビラはひざのケガから回復し、2週間前のアルネド戦で今シーズン初出場を果たしていた。この試合はバルセロナが2-1で勝利している。

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その後、このMFはマンレサ戦では休養を与えられ、ケガからの通常の回復プログラムに沿って、段階的に試合へ復帰していく予定だった。

しかし、欠場者が相次ぐ状況から、ベレッチ監督はジローナB戦でアビラを先発起用せざるを得なかった。これは段階的な復帰プランには含まれていないものだった。

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するとわずか5分で、アビラは左脚の裏側にチクリとした痛みを感じ、ピッチを後にした。涙を流しながらロッカールームへ向かう姿は、長い離脱期間を経た選手が味わった落胆の大きさを物語っていた。

イブラヒム・ディアラが涙で崩れ落ちる、新たな負傷に懸念

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一方、バルセロナで最も胸を痛めるケースとなったのが、マリ出身の逸材イブラヒム・ディアラだ。直近で筋肉系のケガを繰り返していることから、コーチングスタッフは慎重に状態を見極めており、この試合では途中出場となった。

ディアラは筋肉系のケガから回復し、9月末に今シーズンをスタートさせたが、再び負傷して戦列を離れていた。その後、徐々にベレッチ監督の構想に戻りつつあった。

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指揮官はマンレサ戦でディアラに8分間の出場機会を与えるにとどめ、ジローナB戦では終盤に投入。試合を立て直し、反撃に出ようとした。

しかし、このマリ人選手は最後までプレーすることができなかった。チームが疲労を抱え、厳しい状況のなかで選手たちに大きな負担が強いられるなか、ハムストリングを新たに負傷したのだ。

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ディアラは観客の拍手に送られながら、ユニフォームで顔を覆い、涙を流してピッチを後にした。その痛ましい姿にチームメートは心を寄せて駆け寄り、慰めの言葉をかけた。さらに、相手チームの選手の中にも彼を励ます者がいた。

ジュリアーノ・ベレッチ監督もベンチから状況を見守るだけでなく、タッチラインで選手を待ち受け、慰めて悲しみを和らげようとした。

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『スポルト』は、このマリ人MFが計り知れない潜在能力を持ちながら、いまだにプレーの継続性と成長を妨げるフィジカル面の問題から抜け出せていないことから、ディアラの負傷はBチーム内に大きな悲しみをもたらしたと伝えている。

初期の見通しでは、ディアラの負傷が3選手のなかで最も長引く可能性があるという。ただし、離脱期間がどれほどになるかは、今後のメディカルチェックの結果次第だ。

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ハフィズ・ガリバらの状態は、Bチームのダービーを前に

ディアラとアビラに加え、バルセロナはDFハフィズ・ガリバの状態も見極めたいところだ。ガリバはジローナB戦で最後までプレーしたものの、試合終了後に左脚の裏側の筋肉に痛みを感じた。

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ガリバが痛めた箇所を何度も触っていたことから、選手たちも彼の異変に気づいていた。また、チームメートのオリアン・ゴレンに対して、痛みのある場所をはっきりと指し示していた。

バルセロナは、痛みを抱えながらも試合を完走したガリバについて、メディカルチェックで朗報がもたらされることを願っている。

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また、コーチングスタッフは、右ひざの滑膜炎に苦しむランドリー・ファリーと、左ハムストリングの肉離れを負っているギジェム・ビクトルの復帰も待ち望んでいる。次の土曜日18時から、ダニ・ハルケ・スポーツシティで行われるエスパニョールとのBチーム同士のダービーを控えているためだ。

しかし同紙は、回復に充てられる時間が限られていることから、両選手がこの試合に間に合う可能性は低いとの見方を示している。

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それに先立ち、バルセロナ・アトレティックは水曜日19時からカタルーニャ・カップでカン・ビダレットと対戦する。チームを襲う欠場者の多さから、この試合ではユースチームの選手が多く起用される見込みだ。

選手たちは月曜日に休養を取り、火曜日にトレーニングを再開して今後の試合に備える予定となっている。

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こうしてベレッチ監督は、苦しい時期に深刻な危機と向き合うことになった。ジローナB戦は単なる敗戦にとどまらず、相次ぐ負傷者によってBチームにとって二重の痛手となった。負傷は若き才能たちの歩みを止めかねず、なかでもイブラヒム・ディアラについては、バルセロナが強い不安とともにメディカルチェックの結果を待っている。