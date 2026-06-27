「消え去ったりはしない」…ノイアー、ミスを批判され激怒

ドイツ代表GKマヌエル・ノイアーは、2026年W杯エクアドル戦（2-1）の敗戦について自身の責任を否定した。2点目の失点で集中批判を受けたが、本人は反論している。

批判の的となったのは、ゴンサロ・プラタが至近距離から決めたゴールだった。これに対し、ノイアーはスペイン紙「マルカ」の取材に次のように反論した。 「いいえ、私は決して非難されるべきではありません。あれはヘディング後のごく普通のボールの跳ね返りでした。私は単に、どの試合でもよくあるような自然な状況でボールをキャッチしようとしただけです。」

ノイアーは批判を否定し、次のように続けた： サッカー経験のあるGKなら、ボールを待ち、私がしたようにキャッチしようとするはずだ。私がそこにいたせいで悪いように見えるかもしれないが、ミスではない。

では、どうすればよかったというのか？ まっすぐ飛んでくるボールに対して地面に飛び込むべきだったのか？ 私はキャッチするために前に出た。相手選手が足を入れ、ボールが私を通り過ぎたなら、それはそういう展開だ。動きを止めることは不可能だった。他の選択肢はない。消えるわけにはいかない」

ドイツ代表のユリアン・ナゲルスマン監督も同意見で、ノイアーを擁護した。 「相手選手が背後から飛び出し、ボールに足を伸ばしてきた。どのGKでも止めづらい状況だ。マノ（ノイアー）は今大会まだ見せ場がなく、悔しいだろう」

ドイツはグループ首位で勝ち抜け。同勝ち点のコートジボワールには直接対決で2－1勝利し、32強進出を決めた。次はパラグアイと対戦する。