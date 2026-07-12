アルゼンチン対スイスの準々決勝（3-1）で、ブレール・エンボロが極めて異例のレッドカードを受けた。この判定により、アルゼンチンは試合の大部分を数的優位で戦った。海外メディアでは、この場面について盛んに議論が交わされている。

当初、レアンドロ・パレデスはエンボロを倒したとしてイエローカードを受けた。その後、主審のジョアン・ピニェイロはVARの指示でモニターを確認した。リプレイでは、パレデスとの接触前にエンボロがすでに倒れていた。

このためパレデスへの警告は取り消され、エンボロにシミュレーションのイエローカードが出された。前半にパレデスへのファウルで警告を受けていたエンボロは2枚目のイエローカードで退場となった。

『The Athletic』は、FIFAが「人物の取り違え」に関する規則を広く解釈している点を強調。審判は規則に従って対応したが、判定は物議を醸している。

同メディアは「皮肉なことに、主審がパレデスにイエローカードを出していなければこの場面は判定対象にならなかった。エンボロのダイブだけではVAR介入の根拠にならない。プロトコル発動にはまずパレデスにカードが必要だった」と指摘する。

スペイン紙『AS』は判定の経緯に疑問を投げかけ、「疑義が生じれば常にアルゼンチン有利という印象を与えた」と批判。マルカ紙も「物議を醸す状況だ」と指摘した。 「このルールは審判にとって重要な前進ではあるが、その適用については依然として議論の余地がある。」

スイスの公共放送SRFは、このレッドカードが代表チームを機能不全に陥らせたと指摘。「ルールをしっかり読んでいれば、エンボロはあの不器用なダイブをしなかったかもしれない」と述べ、判定は技術的には正しいが極めて厳しいと結論づけた。 「判定は正しいが、厳しい」

フランスのユーロスポーツは「滑稽なダイブと涙の退場：エンボロがすべてを台無しにした」との見出しで痛烈に批判した。

ドイツ『キッカー』は「エンボロの涙」と題し、イタリア『ガゼッタ・デロ・スポルト』も「怒りと涙でピッチを去った」と伝えた。同紙はレッドカードを過酷と指摘し、VARの介入タイミングにも疑問を呈した。