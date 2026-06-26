海外のコメンテーターは、オランダ代表をドイツ代表より高く評価している。

フィリップ・ヨースは日本戦の2－2引き分け後、オランダ代表を強く批判した。だがグループF首位通過後、Sporzaのベルギー人解説者は同代表のW杯展望について以前より前向きな見解を示した。

「オランジェは自問している。『これが必要だったのか？』と。オランジェはサッカーをするのをやめることを選んだ。オランダがその地位を考えると、本来決してすべきではない場所、つまり殻の中に閉じこもってしまったのだ。それは許されない」と、オランダが日本戦で2度もリードをふいにした後、ヨースは語った。

しかし約2週間後、彼は「オランダは勢いに乗っている」と語り、ベスト16でモロッコと対戦する前に好位置にいると結論づけた。

「このチームには計り知れないポテンシャルがある。それが見えるからこそ、私はこれほど興奮する。オランダはトップクラスで、ドイツより高く評価している。だから日本戦の結果は本当に残念だった」と、現地で解説を務めるヨースは語った。

ヨースはエクアドル対ドイツ戦（2-1）の解説も担当し、ナーゲルスマン率いるドイツが先制しながら逆転負けする様子を目の当たりにした。

「エクアドルが勝利にふさわしかった。ドイツは首位確定後も貧弱なプレーでがっかりした。このまま勝ち進むとは思えず、フランスを破れば驚く」と懐疑的な見方をした。

ドイツはラウンド16でグループA、B、C、D、Fの3位と対戦し、準々決勝では2022年決勝で敗れたフランスと当たる可能性が高い。