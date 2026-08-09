流れに逆らって：レアル・マドリードのスター、ファンに挑み移籍の扉を完全に閉ざす

自らを証明することへの強い意欲を示すかたちで、フランス代表のMFエドゥアルド・カマヴィンガ（21歳）は、レアル・マドリードからの移籍に関するあらゆるオファーに耳を傾けることを拒否する決断を下した。期待外れに終わったシーズンを受けてマドリードのファンから厳しい批判を浴びているものの、2029年に満了する契約までサンティアゴ・ベルナベウに残ることに固執している。

スペイン紙『ムンド・デポルティボ』によると、カマヴィンガは数か月にわたり自身の最高のパフォーマンスを発揮できずに苦しみ、フランスのレンヌから加入した際には有望な未来を予感させた目覚ましい成長が止まっていることから、レアル・マドリードを去る最有力候補の一人に挙げられているにもかかわらず、現時点でスペインの首都以外のいかなる選択肢も検討する用意はないという。

スペイン代表のMFロドリゴ・エルナンデスがレアル・マドリードへの加入を拒否したことで、その移籍が決定的とみられていた案件が白紙となり、新シーズンに向けた監督ジョゼ・モウリーニョの構想の中でカマヴィンガが中心的な役割を担う可能性への扉が開かれたようだ。とりわけ、マドリードが中盤を強化する必要がある状況においてはなおさらである。

ディディエ・デシャン監督による2026年ワールドカップのメンバーから外されるという厳しい打撃を受けたにもかかわらず、このフランス人選手はシーズン前のトレーニングを当初から最後までこなした数少ない選手の一人であり、自身の献身と本来の水準を取り戻したいという意欲を明確に示している。

この姿勢は、カマヴィンガが直面している危機を乗り越える力を自らに賭けた大きな挑戦を意味している。スペインの首都に加入した当時はヨーロッパで最も有望な若手タレントの一人とみなされていた彼だが、その成長が目に見えて止まっているとみるレアル・マドリードのすべてのファンから、辛辣な批判を浴びているのである。