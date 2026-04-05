活躍中のジョエル・ドロメルがエールディヴィジからの関心に反応し、PSVでの将来について率直に語った

ヨエル・ドロメルはスパルタ・ロッテルダムで好調なシーズンを送っている。PSVからレンタル移籍中のこのゴールキーパーは、スパンゲンで再び活気を取り戻している。しかし、NACブレダとの精彩を欠いた引き分け戦の後、ESPNの取材に対し、彼はアイントホーフェンへの完全復帰はありそうもないと語った。

ESPNの記者ハンス・クラアイ・ジュニアは試合後、29歳のゴールキーパーに、無失点に抑えたことでスパルタの選手の中で唯一喜んでいるのは自分だけかと尋ねた。「ええ、無失点は神聖なものだと思います」と答えた後、ゴールキーパーは満面の笑みを浮かべて、今シーズンすでに11試合で無失点を達成していることを明かした。

「もちろん、3ポイントも獲得できれば最高ですが、今日はそれほどの力が出せませんでした」とドロンメルは結論づけた。彼はチームがもっと勝利を目指すべきだったと考えている。それでも、彼は現実的でもある。「100％そう思います。ただ、今日はどうしても勝てなかったのです。勝てないなら負けるわけにもいきません。そして、私たちはそれを成し遂げました。」

続いて、ハンス・クラアイは急いでドロメルへの関心とPSVへの復帰について話を持ち出した。「正直なところ、PSVに戻る可能性はそれほど高くないと思う。だが、話し合いはまだこれからだ。どうなるかは、皆で見ていくことになるだろう」とドロメルは語り、具体的な関心はあることを示唆した。

「オランダのクラブが1つ、そうですね。海外のクラブからもオファーがありました。でも、必ずしもそこに行きたいというわけではありません」と、スパルタのゴールキーパーは語った。続いてクラーイは、それがAZのことなのかと声に出して疑問を投げかけた。「そのクラブはAで始まり、Zで終わるのか？」とクラーイは言った。

その噂については、ドロンメルが少なくとも一蹴した。「いや、違うよ」と彼はきっぱりと断言した。

身長192センチのこのゴールキーパーは、新たに国内王者に輝いたクラブと2027年までの契約を結んでいる。PSVは2021年に約350万ユーロで彼を獲得し、その後、彼はアイントホーフェンで公式戦66試合に出場した。