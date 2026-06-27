活躍したレアンドロ・トロサールが、ワールドカップでベルギーを次のラウンドへ導いた。

土曜の朝、ベルギーはニュージーランドを5－1で下した。アーセナルFWレアンドロ・トロサールが2得点を挙げ、チームをグループG首位に導いた。

PECのMFライアン・トーマスはニュージーランドの先発として出場。ベルギーでは、ジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ）が息子の誕生後に先発復帰し、ハンス・ヴァナケンもルディ・ガルシア監督から初先発の機会を得た。

ベルギーはバンクーバーで積極的な立ち上がり。11分にはトロサールのシュートがポストの内側を叩いたが、ボールはゴールライン上でクリアされた。

22分にはフィン・サーマンのハンドが疑われPKの判定が出たが、ビデオ判定の結果、腕が自然な位置にあったとして取り消された。

30分、トロサールがようやく先制。ケヴィン・デ・ブライネのCKがこぼれ、至近距離から押し込んだ。0-1。

後半開始直後、トロサールがリバウンドを押し込み0－2。

67分にはデ・ブライネがペナルティエリアから鋭いシュートで3点目：0-3。終了間際、ジャストが1点を返した：1-3。

途中出場のロメル・ルカクもボールに触れてすぐネットを揺らし1－4。さらにアレクシス・サレマケルスもロスタイムに追加点で1－5。グループ首位で突破したベルギーは、次戦で韓国と対戦する。