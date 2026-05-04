ヘラクレス・アルメロはアジン・フルスティッチとの契約を解除した。29歳のオーストラリア人選手はすでに最終戦を終えている。

今シーズンレギュラーとして活躍したが、PECズヴォレ戦（1-0で敗戦）ではすでにトップチームから外れていた。

試合後、エルネスト・ファーバー監督はESPNの取材に、フルスティッチが復帰しないことを認め、「アジン（フルスティッチ）はチームに別れを告げた。彼はワールドカップに向けて準備を進める。クラブを去る優秀な選手だ」と語った。

「彼はクラブのアンバサダーであり、互いに合意している。来季もここにはいないだろうから、自由を与え、協力する」とファベル監督は語った。

オーストラリア代表としてW杯に集中するため、本大会ではトルコ（6月14日）、アメリカ（6月19日）、パラグアイ（6月26日）とグループステージで対戦する。彼はヘラクレスのテルスター戦（5月10日）とFCフローニンゲン戦（5月17日）を欠場する。

降格が確定したチームには朗報も。ワリド・ウルド・シークは不測の事態がなければ残留する。

26歳のMFはアイントラハト・ブラウンシュヴァイクから完全移籍すると、関係者が『Voetbal International』に明かした。