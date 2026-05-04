ウィレム・ファン・ハネゲムは、フェイエノールトのMFウサマ・タルガリンのプレーを評価していない。月曜、アルゲメン・ダグブラッド紙のコラムでそう述べた。

フェイエノールトは日曜、終了15分前に逆転しフォルトゥナ・シッタルトに2－1で勝った。この結果、ロッテルダムのチームはCL出場権をほぼ確定した。だがファン・ハネゲムは、それでも祝うべきではないと言う。

「試合を見ていても面白味がなく、相手を圧倒できるようになるまで何年もかかりそうだ」とファン・ハネゲムは語る。

「ボールを繋ぎ、3人目の選手を見つけ、動き続ける。そんなプレーは全く見られない。シーズン序盤は良かったなんて言い訳は聞きたくない。当時は勝っていたが、フォルトゥナ・シッタルト戦と同じように、それだけで終わりだっただろう？」

それでも多くのファンは日曜のフェイエノールトで最も光ったのはタルガリンだと考える。モロッコ人ボランチはギヴァイロ・リードの決勝点をアシストし、守備でも幾つかの重要な介入を見せた。

しかしハネゲムは「タルガリンはすべての攻撃を遅らせ、今のところ意味をなしていない」と手厳しい。

タイス・クライフェルトは良い選手だが、フォルトゥナ戦では中盤を相手に明け渡し、反応も遅すぎた。ルチアーノ・ヴァレンテはこの調子ではW杯に連れて行く必要はない。