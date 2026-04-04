アンソニー・コレイアは、NH Sportの取材に対し、自身の契約に買取り条項が含まれているという噂についてコメントした。テルスターの監督は、他のエールディヴィジのクラブから強い関心を寄せられているとされる。

移籍専門ジャーナリストのムニール・ブアリンが今週、このニュースを報じた。「テルスターは彼に対して約100万ユーロを要求しているが、もしテルスターが降格した場合、クラブは彼に次のステップへ進む機会を与え、移籍金について柔軟に対応する用意がある」と、彼はポッドキャスト『Transfermind』で語った。

「最高！本当に素晴らしいね。だって契約書を見たけど、そんな条項は絶対に載ってないから」と、コレイアはNHスポーツのカメラに向かって笑いながら反応した。「でも、そんな条項が入ってるってのは、なかなかカッコいいと思うよ」と彼は皮肉っぽく言った。

「正直、彼らがどうやってその数字を導き出したのか全く見当がつかない。まだ読んでいなかったけど、100万ユーロってのは面白いね。いいね！ 本当に気になってきたから、今から契約書を読み直してみるよ」と、コレイアは笑いながら続けた。

「確かに目立つ話だよね。たぶん、ちょっと賭けに出て、どんな反応があるか見てみたい人たちがいるんだと思う。ソーシャルメディアって、そういうところもあるんじゃないかな。確かなことは分からないけど。たまに子供たちにも、読んだことを全部鵜呑みにしちゃダメだよって言うんだ」

「だって、多くのことは単に事実じゃないんですから。だから私は構いませんよ、人々が楽しんでいるならそれでいい。それで気分が良くなるなら、ぜひ読んでほしいですが、私たちはテルスターと、今週土曜日のFCフローニンゲン戦に集中しています。」

テルスターは現在勝ち点27で、17位から4ポイント上回っている。残り6試合を残し、ここ数週間の好調ぶりを考えれば、テルスターがリーグ残留を果たす可能性は十分にある。この好調ぶりにより、コレイアはすでにAZやFCユトレヒトとの移籍の噂が浮上している。