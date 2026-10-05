Skyによると、ドイツのレコードマイスターは、長年の絶対的守護神が現役引退する可能性を見据え、すでに本格的な世代交代の準備を進めているという。後継者としてヨナス・ウルビヒに信頼を託す方針とされる一方で、控えGK陣の整備は急務となっている。とりわけスベン・ウルライヒもまた、GKグローブを置く見通しだからだ。第3GKには、17歳の逸材レオナルド・プレスコットが昇格する可能性もある。

伝えられるところによれば、ウルビヒのそばには経験豊富なバックアッパーを置く考えだという。その選手には足元の技術も求められており、さらにリーダーシップを備え、23歳のウルビヒを支える役割を担えることも条件とされている。これまでには、オリバー・バウマン（TSGホッフェンハイム）、ベルント・レノ（FCフラム）、マーヴィン・シェーベ（1.FCケルン）への関心がすでに報じられていた。今回、Skyはこの候補者リストに載っている新たな名前を明らかにした。

有料放送局は、コーエン・カステールス（アル・カーディシーヤ）、ケヴィン・トラップ（パリFC）、フレデリク・ルノウ（ウニオン・ベルリン）、ルカシュ・フラデツキー（ASモナコ）、ニック・ポープ（ニューカッスル・ユナイテッド）、フアン・ムッソ（アトレティコ・マドリー）、ルイ・シルバ（スポルティング）の名前を挙げており、いずれもゼーベナー・シュトラーセでの検討材料になっているという。ただし、報道ではその一方で、バイエルンは議論されているどのGKにもまだ接触していないとされている。

新GK候補：バイエルンが関心を寄せる他の選手は？

ミュンヘンはFCアウクスブルクのフィン・ダーメンについても検討しているとされる。28歳のダーメンは、先日ユルゲン・クロップからドイツ代表監督として初のトレーニングキャンプに招集されたばかりで、フッガーシュタット側も移籍の障害にはならないとみられている。「もし誰かがブンデスリーガ屈指の存在なら、ブンデスリーガの最高のチームが関心を持つのは間違いない。アウクスブルクでは、もしかすると平均以上のパフォーマンスを見せる選手を手放すことも哲学の一部なんだ」と、FCAのマヌエル・バウマー監督は最近、Bild紙に語っている。

アウクスブルクとの契約は2027年に満了するため、ダーメンは夏にフリーで獲得できることになる。同じタイミングで、ミュンヘンで16年を過ごしたノイアーの契約も満了する。ノイアーはここ数週間、何度か現役引退を示唆していた。現在40歳となったノイアーは、今季も公式にはなおバイエルンの第1GKだが、取り決めの一環として、昨季と比べてウルビヒにより頻繁に出場機会を譲っている。元ケルン所属のウルビヒは、今季ここまで2試合でゴールを守った。直近ではブンデスリーガのSVエルフェアスベルク戦に出場している。

出場機会が不 नियमितだったこともあり、クロップは直近のセルビア戦（2-0）とギリシャ戦（0-0）の2試合で、いずれもウルビヒをフル出場させた。ウルビヒは両試合で好パフォーマンスを見せ、ギリシャとのスコアレスドローでは決定機も1本防いだ。

Getty Images



