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レアル・マドリードを率いるポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョは、明日土曜日にサンティアゴ・ベルナベウで行われるラ・リーガ第14節デポルティーボ・アラベス戦に向けた23人の招集メンバーを発表した。

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今回のメンバーには、208日ぶりにフランス人SBフェルラン・メンディが復帰した。一方で、トレント・アレクサンダー＝アーノルド、ロドリゴ・ゴエス、ラウール・アセンシオ、エンドリッキは外れている。

メンディは5月に右脚の大腿直筋腱の断裂で手術を受けており、メンバー入りは208日ぶりとなる。

モウリーニョ監督はメンディの復帰について次のように明かした。「メンディは明日ベンチに入る。ベンチにいるということは、プレーできる状態にあるということだ。左SBが3人いるのは多いが、彼が戻ってくるのは皆にとって非常に良いニュースだ」

メンディは左SBの序列でククレジャとカレーラスに次ぐ3番手であり、チャンピオンズリーグのメンバー登録もされていない。

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トレント・アレクサンダー＝アーノルドはひどい風邪のためメンバー外となり、モウリーニョ監督によれば自宅で静養しているという。

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ロドリゴは膝の負傷からの回復にさらに時間を要する。指揮官は復帰の見通しについて「アーセナル戦でも、年内のリーグ戦でも、彼がプレーするとは思わない」と語った。

ラウール・アセンシオは脛骨の疲労骨折からの回復が最終段階にあるものの、まだ個別でのトレーニングにとどまっており、メンバー入りできる状態には至っていない。

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11月23日に発表されたクラブのメディカルレポートによると、エンドリッキは左内転筋を負傷しており、離脱期間は2週間から3週間と見込まれている。アラベス戦に加え、12月2日のレアル・ソシエダ戦、12月6日のアスレティック・ビルバオ戦も欠場する見通しで、12月9日のアーセナル戦への出場も不透明だ。

デポルティーボ・アラベス戦に臨むレアル・マドリードの全メンバーは以下の通り。

GK：ティボー・クルトワ、アンドリー・ルニン、メストレ

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DF：ミリトン、ハイセン、コナテ、ククレジャ、カレーラス、リュディガー、メンディ、ダンフリース

MF：ベリンガム、カマヴィンガ、バルベルデ、チュアメニ、アルダ・ギュレル、ベルナルド・シウバ、チアゴ

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FW：ヴィニシウス・ジュニオール、エンバペ、カルロス・エスピ、ブラヒム・ディアス、ヤン・ディオマンデ

モウリーニョ監督は試合前の記者会見で次のように語った。「試合間隔が2日では短いが、3日あれば十分だ。前節に出場した選手たちの回復に問題が生じるとは思っていない。アラベスの仕事ぶりは気に入っている。非常に明確で、はっきりとしたアイデンティティを持ったチームだ。また難しい試合になると予想している」

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さらに、こう続けた。「ホームで3試合連続となる試合であり、勝たなければならないという思いが頭にあった。勝てなかった1ポイントはすべて失われたポイントであり、それが決定的なものになるかもしれない。勝ち点3を目指さなければならない」

レアル・マドリードは13試合を終えて勝ち点33の2位につけており、首位バルセロナの勝ち点は36だ。3位アトレティコ・マドリードは勝ち点31、アラベスは勝ち点16で9位となっている。

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レアル・マドリードは公式戦10連勝中でこの一戦を迎える。直近ではチャンピオンズリーグでアイントホーフェンに0-1と先制を許しながらも5-1で逆転勝利を収めた。また、今季のリーグ戦ではホームで6戦全勝を記録している。