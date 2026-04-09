来夏の移籍市場でガラタサライがリヴァプールのスター、モハメド・サラーとフィルジル・ファン・ダイクの同時獲得へ。

トルコのスポーツ紙「A Spor」によると、ガラタサライは来夏の移籍市場でモハメド・サラーとヴィルジル・ファン・ダイクの獲得を本格的に検討している。

サラーは9シーズン過ごしたリヴァプールを今季限りで退団するとすでに表明している。

同紙によると、ガラタサライは移籍市場が開く前に両選手に早期アプローチする計画で、契約満了が迫るサラーがフリーエージェントで移籍すると見込んでいる。

一方、ファン・ダイクはチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でパリ・サンジェルマンに0-2で敗れた後、批判を受けており、退団の可能性が取り沙汰されている。

来季のチャンピオンズリーグを見据え、プレミアリーグの即戦力を獲得して欧州で戦えるチーム作りを進める。

ファン・ダイクは、守備陣強化を目指すドルソン・ウズベク会長にとって理想の補強だ。

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サラーとファン・ダイクは近年リヴァプールの歴史を築いた中心選手で、チャンピオンズリーグなど多くのタイトル獲得に貢献した。