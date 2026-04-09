注目すべき数字の矛盾…バルセロナのレッドカード数がマドリードに疑念を抱かせる

最新の統計によると、国内リーグから欧州大会になると、リーガの主要クラブに対する退場処分に大きな差が生じる。

スペイン紙「アス」によると、バルセロナは過去10シーズンで+31と大きくプラス。ラ・リーガでは63回の有利な判定に対し不利な判定は32回だった。

これに対しレアル・マドリードは40回有利、41回不利で差は[-1]と対照的だ。

アトレティコ・マドリードは[-15]で、有利が30件、不利が45件だった。

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しかしCLではバルセロナは[-7]（5得点・12失点）と苦戦。

一方、レアル・マドリードは欧州で[+10]（16対6）と大きく勝ち越している。

アトレティコ・マドリードも[+3]（13得点、10失点）とプラス。マドリードの『AS』は、国内と欧州でこれほど傾向が異なる理由を疑問視している。

バルセロナのDFパウ・コパルシは、水曜日にカンプ・ノウで行われたチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦のアトレティコ・マドリード戦（0-2で敗北）において、退場処分を受けていた。