レアル・マドリードのアルヴァロ・アルビラ監督は、2月初旬に長期離脱から復帰したイングランド代表のジュード・ベリンガムについて、慎重な起用を計画している。

ベリンガムは怪我から復帰し、国際試合の休止期間が始まる前のアトレティコ・マドリードとのダービー戦で、レアル・マドリードの途中出場としてわずか17分間プレーした後、イングランド代表の合宿に参加した。

スペイン紙『AS』によると、ジョード・ビリンガムは復帰したものの、まだ完全なコンディションには戻っておらず、チームへの復帰と完全なコンディションへの回復は別物であるため、まだ少し時間が必要だという。

同紙はさらに次のように付け加えた。「これはレアル・マドリードとイングランド代表のコーチングスタッフ双方が合意した結論だ。ジョードはこの期間、イングランド代表と共にロンドンで過ごしたが、プレーできる状態ではなく、1分も出場しなかった」。

さらに彼女は次のように続けた。「ジョード本人を含め、誰もが再発のリスクを軽視できないという点で一致している。それは彼自身のためだけでなく、ワールドカップが近づいていることも理由だ」。

また、ベリンガムは医師の許可を得ているものの、レアル・マドリードの先発メンバーに復帰する準備がまだ完全には整っていないと指摘した。

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ベリンガムは先週半ばからイングランド代表に合流し、賢明かつ落ち着いたトレーニングを行ってきたが、実際にプレーすることはなく、ウルグアイ戦や日本戦には出場しなかった。

ベリンガムは昨日マドリードに戻り、現在はバルデピパスに滞在している。そこでレアル・マドリードのチームに合流するが、厳重な医療管理下にある。

同紙は次のように続けた。「慎重さが求められる。ビリングハムは土曜日のレアル・マヨルカ戦で先発出場することはなく、火曜日のバイエルン・ミュンヘンとの第1戦でも先発出場しないことはほぼ確実だ。両試合ともメンバー入りし、数分間出場することは可能だが、復帰は段階的に進められることになるだろう」。

彼女は続けてこう述べた。「もちろん、最終的にはベリンガムが誰もが認める不動のレギュラーになることが目標です。 しかし、これは短期的な中期目標に過ぎず、好調なパフォーマンスを見せているチーム構成は当面変わらないだろう。右ウイングにはピッチ全体を自由に動き回るフェデリコ・バルベルデ、中盤にはティアゴ・ペタレスとオレリアン・ショアミニ、左ウイングにはアルダ・ギュルルが配置される。 これがマンチェスター・シティを撃破した中盤であり、今後もこの布陣が続くものと予想される」。

マヨルカ戦におけるレアル・マドリードの先発メンバーで予想される唯一の変更は攻撃陣だ。キリアン・エムバペが先発出場し、イブラヒム・ディアスはベンチに回る見込みだ。

ベリンガムをどのようにチームに組み込むかという問題は、今後も議論され続けるだろう。アルベロアは、いずれベリンガムを起用するために、ギュルルかティアゴのどちらかをベンチに回す決断を迫られることになるが、その時はまだ先のことだ。

現時点では、ベリンガムはまだ先発出場できる状態ではない。完全なコンディションに戻っておらず、100％のコンディションに達するにはさらに時間が必要だからだ。医師の許可を得ることと、実際の試合に備えることは別問題である。

同紙は、最も現実的なシナリオは、2週間後のチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦（アウェー）で、ビリンガムが万全のコンディションでミュンヘンに戻ってくることだと締めくくった。それまでは、慎重さが基本原則となるだろう。

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