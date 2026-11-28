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バイエルン・ミュンヘンがハンブルガーSV戦で新たな打撃を受けた。土曜日にフォルクスパルクシュタディオンで行われているブンデスリーガ第11節の一戦で、主将のヨシュア・キミッヒが44分に一発退場となった。

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退場の発端は、プレーと関係のない場面でのキミッヒとハンブルガーSVのアレクサンダー・ロッシング=レレシートの小競り合いだった。ロッシング=レレシートに突き飛ばされたキミッヒが、相手の髪をつかんで地面に倒し返したのだ。

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バスティアン・ダンケルト主審は迷わずドイツ代表MFにレッドカードを提示。バイエルンは前半終了前に中盤の最重要選手の一人を失い、10人で試合を続けることになった。

キミッヒが退場した時点でスコアは0-0。チームは後半を厳しい状況で戦うことを強いられた。とりわけバイエルンはハリー・ケイン、ジャマル・ムシアラ、マイケル・オリーズ、マヌエル・ノイアーをはじめとする欠場者を抱えているだけに、痛手は大きい。

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今回の退場はキミッヒのキャリアにおいて珍しい出来事だ。ドイツ紙『ビルト』によれば、ユース時代を含めてキャリア通算4度目の退場で、バイエルン・ミュンヘンがブンデスリーガでダルムシュタットに8-0で勝利した2023年10月28日の試合以来となる。

バイエルンは混乱の時期を迎えている。チャンピオンズリーグではフランスのリールに1-2で敗れたうえ、最近ではジャマル・ムシアラをめぐるクラブ首脳陣の対応が議論を呼び、キミッヒ自身もクラブ幹部を公然と批判していた。