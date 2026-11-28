退場の発端は、プレーと関係のない場面でのキミッヒとハンブルガーSVのアレクサンダー・ロッシング=レレシートの小競り合いだった。ロッシング=レレシートに突き飛ばされたキミッヒが、相手の髪をつかんで地面に倒し返したのだ。
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バスティアン・ダンケルト主審は迷わずドイツ代表MFにレッドカードを提示。バイエルンは前半終了前に中盤の最重要選手の一人を失い、10人で試合を続けることになった。
キミッヒが退場した時点でスコアは0-0。チームは後半を厳しい状況で戦うことを強いられた。とりわけバイエルンはハリー・ケイン、ジャマル・ムシアラ、マイケル・オリーズ、マヌエル・ノイアーをはじめとする欠場者を抱えているだけに、痛手は大きい。
今回の退場はキミッヒのキャリアにおいて珍しい出来事だ。ドイツ紙『ビルト』によれば、ユース時代を含めてキャリア通算4度目の退場で、バイエルン・ミュンヘンがブンデスリーガでダルムシュタットに8-0で勝利した2023年10月28日の試合以来となる。
バイエルンは混乱の時期を迎えている。チャンピオンズリーグではフランスのリールに1-2で敗れたうえ、最近ではジャマル・ムシアラをめぐるクラブ首脳陣の対応が議論を呼び、キミッヒ自身もクラブ幹部を公然と批判していた。