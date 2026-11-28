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バイエルン・ミュンヘンがハンブルク戦で新たな打撃を受けた。土曜日、フォルクスパルクで行われているブンデスリーガ第11節の一戦で、キャプテンのヨシュア・キミッヒが44分に一発退場となった。

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退場の発端は、プレーとは関係のない場面でのキミッヒとハンブルクのアレクサンダー・ロッシング=レレシートとの小競り合いだった。ロッシング=レレシートがキミッヒを押すと、キミッヒは相手の髪をつかんで引き倒し、地面に倒した。

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バスティアン・ダンケルト主審は迷うことなくドイツ人MFに一発レッドカードを提示した。バイエルンは前半終了前に中盤の最重要選手の一人を失い、10人で試合を続けることとなった。

キミッヒが退場した時点でスコアは0-0だった。この退場により、チームは後半を厳しい状況で戦うことになった。とりわけバイエルンはハリー・ケイン、ジャマル・ムシアラ、マイケル・オリーズ、マヌエル・ノイアーをはじめとする欠場者を抱えている。

キミッヒのキャリアにおいて退場は珍しい出来事だ。ドイツ紙『ビルト』によると、ユース時代を含めてキャリア通算4度目の退場で、2023年10月28日のブンデスリーガ、バイエルン・ミュンヘンがダルムシュタットに8-0で勝利した試合で退場して以来となる。

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この出来事は、バイエルンが混乱の時期を迎えているさなかに起きた。チームはUEFAチャンピオンズリーグでフランスのリールに1-2で敗れたばかりで、さらに最近ではジャマル・ムシアラをめぐるクラブ首脳陣の対応が議論を呼び、キミッヒ自身もクラブ幹部を公に批判していた。