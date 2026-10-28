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フリートウッド・タウンのマット・ローラー監督は、リーグ2に所属するチームがアーセナルを破り、カラバオカップ史上屈指の番狂わせを起こした後、感情を抑えきれなかった。ポールトン・ル・フィルド出身の指揮官は、ハイベリーでチームがプレミアリーグの現王者を相手に劇的なPK戦勝利を収めるのを見届けた。

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タッチラインであふれた感情

ランカシャーの海岸沿いで、カップ戦の醍醐味が存分に示された。リーグ2で現在18位のフリートウッドが、リーグ戦で84位もの順位差を覆し、ミケル・アルテタ率いるアーセナルを敗退に追い込んだ。アーロン・ルーパロ＝ビとヴィクトル・ギョケレシュのゴールにより、通常時間を1-1で終えると、格下のフリートウッドはPK戦でも冷静さを保って勝利。コナー・ホーイが決勝のPKを決め、ホームのファンを熱狂させた。GKジェイ・リンチはPK戦でブルーノ・ギマランイスのシュートを止める重要なセーブを見せ、ホーイの決勝弾につなげた。

試合終了の笛が鳴った後、ピッチになだれ込む人々の中で家族を抱きしめる若き指揮官の姿は、胸を打つものだった。ローラー監督は、幼い頃から知る人々がスタンドで祝う姿を目にし、その光景に圧倒されそうになったと認めた。約4000人のファンがこの奇跡を目撃し、スタジアムの雰囲気はトップレベルのサッカーに見られる無機質な環境とは鮮やかな対照をなした。

「泣かないようにしていたし、泣かなかった。何とかこらえた」とローラー監督は、『ガーディアン』が伝えたコメントで打ち明けた。「家族も、ここにいる幼い息子も、みんな地元の人間だ。振り返ると、観客席には私に向かって叫ぶ人たちがいた。知り合いや、ともに育った人、同じ学校に通った人、何かしらつながりのある人、それにピッチへ飛び出した人たちもいた。本当に特別で、胸がいっぱいになる。キャリアの早い段階で、これほど特別なことを成し遂げられた。感情がこみ上げる夜だ。本当にそうだ。選手たちにとっても、私にとっても感慨深い」

地元への思いが生んだ勝利

地元のコミュニティーに深く根を下ろすローラー監督にとって、この勝利は単なる試合結果以上の意味を持つ。故郷と呼ぶ町とのつながりを感じる出来事だった。クラブにとって歴史的な偉業を祝おうと、ハイバリーのサポーターがピッチになだれ込むと、監督は見慣れた顔ぶれに囲まれた。

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ローラー監督は、この結果がサッカーという競技に持つ意味を振り返った。「そうだね、そう願っている。サッカーは少しずつ、何と言うか、計算され尽くして、整えられすぎたものになっている。だが、あの場には、サッカーファンなら誰もが味わうあの感覚があった。ああいう瞬間のために生きているようなものじゃないか。その一員になれたのは特別だ。サッカーファンに、特にフリートウッドのファンに、あの瞬間を届けられたのは信じられないほど特別なことだ。本当に誇りに思う」と語った。

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「クラブ史上最大の夜」

この勝利でフリートウッドは準々決勝へ進出。一方、北ロンドンの強豪アーセナルは、勝ち残ったクラブの中でも最小規模の一つを相手に喫した衝撃的な敗退を振り返ることになった。ローラー監督は、世界級の相手に全力で挑んだ選手たちをすぐさま称賛した。「信じられない。迎えた相手のことを考えれば、クラブ史上最大の夜だ。そして、私たちはチャンピオンを倒した」とフリートウッドの指揮官は『スカイ・スポート』に語った。

「試合前から分かっていた。国内最高で、最も組織立ち、基本的なプレーも最も優れ、世界級の選手を擁するチームを相手に、自分たちが上回るプレーをできるなどと考えるほど、私たちは愚かでも思い上がってもいない」

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チャンピオンを相手に運も味方に

フリートウッドの指揮官は、各国代表級の才能をそろえるアーセナルと対戦するには、多少の運も必要だったと強調した。ローラー監督によれば、最大の狙いはアーセナルの攻撃の起点を封じ、90分を通してチームの陣形をコンパクトに保つことだった。戦略は狙い通りに機能し、ボールを支配されながらも、プレミアリーグ首位チームに決定機を比較的少ししか与えなかった。

「だから、運にも助けられる必要があったし、相手にスペースも選択肢も与えないようにしなければならなかった。試合の大半で、それを本当にうまくやれたと思う。もちろん失点はしたが、あれほどサッカーがうまい相手なら、そういうことは起こる。あの選手たちの技術や、彼らが見つける隙は、プレミアリーグで毎週目にしている」と語った。