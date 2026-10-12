マヌエル・ノイアーは昔から、自身のパフォーマンスに対する厳しい質問を、シュートを防ぐときと同じくらい熱を込めてかわしてきた。バイエルン・ミュンヘンの40歳の守護神ほど批判に動じない選手はほとんどおらず、彼ほど自分のミスを認めたがらない選手も少ない。ワールドカップのグループステージでドイツがエクアドルに1-2で敗れた際のプレーを思い出せばいい。本人に言わせれば、あれは断じてミスではなかった。

だが今回は、ノイアーも認めざるを得なかった。アウクスブルクとの2-2の一戦で、ひどいボールロストからわずか8秒でバイエルンの失点を招いた。これは同時に、ブンデスリーガ史上最速のゴールとなった。「僕の愚かなミスだった」とノイアーは語った。一方、2失点目については自分に責任はないとした。カルヴィン・ブラッケルマンの決して簡単ではないシュートを防いだものの、ボールは得点者ロドリゴ・リベイロの足元へ転がった。ノイアーは少なくとも不運に見えた。本人の言葉では「どうしようもなかった」。

アウクスブルク戦で犯した「1つ半」のミスは、ノイアーにとってこの上なく間の悪いタイミングで起きた。すでに浮上していたバイエルンのゴールマウスを巡る世代交代の議論に、突如として新たな重みを与えたからだ。

ヨナス・ウルビヒ、代表での2試合で好プレー

発端は、ヨナス・ウルビヒがドイツ代表で見せた好パフォーマンスだった。23歳のウルビヒはバイエルンでは控えGKだが、代表監督のユルゲン・クロップは4試合の代表戦のうち2試合で起用。ウルビヒはミスなく無失点に抑え、ギリシャとの0-0の試合では見事なセーブも見せた。全体として、暫定的な正GKであるマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンよりも好印象を残した。ウルビヒは今回の代表戦期間を通じて大きく評価を高めた一人となり、将来のナンバーワンという立場を確かなものにするとともに、今すぐの起用に向けても存在感を示した。

それによってバイエルンでの序列は変わるのか。アウクスブルク戦を前に、ヴァンサン・コンパニ監督はそう問われた。「彼が良いニュースを持って戻ってきたのはうれしい」と答え、こう続けた。「だが、私たちはマヌをナンバーワンとし、ヨナスを、いつかバイエルンだけでなくドイツでもナンバーワンになってほしい若者として育てるという、非常に明確な道を選んでいる」

コンパニ監督の発言を支えていたのは、ノイアーの今季の好スタートだった。今季最初の5試合で、ノイアーは致命的なミスを犯していない。代表戦期間直前のウニオン・ベルリン戦では、7-0の勝利に貢献する好プレーも見せた。しかし今、状況は変わった。世代交代を支持する材料は、もはやウルビヒの絶好調ぶりだけではない。ノイアーのミスも加わった。

今季のまずまずの出だしとは関係なく、この数カ月のノイアーの不安定なプレーがすぐに思い起こされた。4月のレアル・マドリーとのチャンピオンズリーグの一戦では、アルダ・ギュレルを相手にひどいボールロストを犯した。ちなみに、このときも開始からわずか数秒後だった。続くパリ・サンジェルマン戦では、6本のシュートから5失点を喫し、4-5で敗れた。そしてもちろん、冒頭で触れたエクアドルとのワールドカップでのプレーもある。

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マックス・エーベルル「今のところ、我々が描いた計画はうまくいっている」

バイエルンの首脳陣はアウクスブルクで、再燃した議論をすぐに鎮めようとした。コンパニ監督はノイアーを心配していないという。「これが20歳のGKに起きたことなら、監督として少し手をかける必要がある。でも、マヌは私と同い年だ。どう対処すべきか分かっている」

クラブの重鎮ウリ・ヘーネスとヘルベルト・ハイナー会長もノイアーを擁護した。スポーツ担当取締役のマックス・エーベルルによれば、序列は「まったく揺るがない」。その一方で、こう強調した。「マヌエル・ノイアーのような世界的GKがいるにもかかわらず、ヨナス・ウルビヒがこれほど成長し、すでに今の立場と経験を得て、こうした試合を経験しているのは並外れたことだ。今のところ、我々が描いた計画はうまくいっている」

周知の通り、2025年初めにウルビヒを獲得した際の計画は、ノイアーが正GKにとどまりつつ、ウルビヒにも定期的に出場機会を与えるというものだった。実際にその通りとなり、ウルビヒはこれまでに34試合、うち今季は2試合に出場している。ノイアーは昨夏、再び契約を1年延長した。これが最後の延長となり、その後ウルビヒが後を継ぐ見込みだ。しかし、予定より早い役割交代を巡る公の議論は、ましてやそれを実行することは、エーベルルの計画にはまったく含まれていなかった。

マヌエル・ノイアー、スタバンゲル戦を欠場

だが、ノイアーのミスを受け、多くのファンや識者はその時が来たと見ている。キッカー誌は試合終了直後、火曜日のバイキング・スタバンゲルとのチャンピオンズリーグの試合で誰がバイエルンのゴールを守るべきか、アンケートを開始した。数千人のファンが参加し、注目すべきことに86％がウルビヒを選んだ（月曜朝時点）。その多くは、正GKの全面的な交代にも賛成すると考えられる。

これまでの両GKのローテーションを踏まえれば、スタバンゲル戦はウルビヒが先発する典型的な試合に見えた。「予感はある」とノイアーはアウクスブルクで、火曜日の先発について謎めいた言い方をした。コンパニ監督は当初、同じ質問への回答を避けた。

だが、コンパニ監督がまだ決めていなかったとしても、最終的に自ら決断する必要はなくなった。スタバンゲルでの記者会見で説明したところによると、ノイアーは「足に違和感があり」、最終調整の練習にも参加せず、火曜日の試合にも出場できないという。したがって、ゴールを守るのはウルビヒだ。

キッカー誌によれば、これが当初の計画でもあったという。だが、ノイアーのミスで議論が巻き起こったため、すぐに挽回の機会を与えるべく、あえてノイアーを起用する案も検討されていたとされる。そうしていれば、過去の例を思い起こさせただろう。2026年1月、奇しくもウルビヒもアウクスブルク戦でミスを犯した。コンパニ監督は続くPSVアイントホーフェン戦でも起用し、ウルビヒは好プレーを見せた。

さまざまな議論や検討とは関係なく、すでにはっきりしていることが一つある。ノイアーが現役でいる限り、ウルビヒが公の場で正GKの座を要求することは決してない。口にするのは、ノイアーと日々練習できる喜びばかりだ。ウルビヒにとって、挑戦的な発言や物議を醸すコメントは、ノイアーにとってのミスを認めることと同じくらい縁遠い。