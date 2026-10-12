マヌエル・ノイアーは、自身のプレーに向けられる厳しい質問を、シュートを防ぐときと同じくらい熱心に、昔からかわしてきた。バイエルン・ミュンヘンの40歳の名GKほど批判に動じない選手はほとんどおらず、彼ほどミスを認めたがらない選手も少ない。ワールドカップのグループステージでドイツがエクアドルに1-2で敗れた際のミスを思い出せばいい。本人に言わせれば、あれは断じてミスではなかった。

しかし今回は、ノイアーも認めるほかなかった。アウクスブルクとの2-2の一戦では、開始わずか8秒でひどいボールロストを犯し、バイエルンの失点を招いた。これが同時に、ブンデスリーガ史上最速のゴールとなった。「僕の愚かなミスだった」とノイアーは語った。一方、2失点目については自身の責任を否定した。カルビン・ブラッケルマンの決して簡単ではないシュートを弾いたボールが、得点者ロドリゴ・リベイロの足元へ渡った場面だ。少なくとも不運な対応に見えたが、本人の言葉では「どうしようもなかった」という。

アウクスブルク戦で犯した「一つ半のミス」は、ノイアーにとって極めて間の悪いタイミングで起きた。すでに浮上していたバイエルンのGK交代をめぐる議論に、突然まったく新たな局面をもたらしたからだ。

ヨナス・ウルビヒ、代表戦2試合で好パフォーマンス

きっかけは、ヨナス・ウルビヒのドイツ代表での好プレーだった。23歳のウルビヒはバイエルンでは控えGKながら、ユルゲン・クロップ代表監督に国際試合4試合のうち2試合で起用された。ミスなくプレーして無失点に抑え、ギリシャとの0-0の試合では見事なセーブも披露。全体として、暫定的な正GKであるマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンより好印象を残した。ウルビヒはこの代表戦期間の大きな勝者の一人となり、将来のナンバーワンとしての地位を確かなものにするとともに、現在のポジション争いでも存在感を示した。

それによってバイエルンの序列が変わるのか。アウクスブルク戦を前にそう問われたヴァンサン・コンパニ監督は、「良い話題を持って戻ってきてくれたのはうれしい」と答えた。「ただ、私たちはマヌをナンバーワンとし、ヨナスはいつかバイエルン、そしてドイツでもナンバーワンになってほしい若手として育てていく、という明確な道を選んでいる」

コンパニの発言を支えていたのは、ノイアーの今季の好スタートだった。今季最初の5試合で重大なミスはなく、代表戦期間直前のウニオン・ベルリン戦では7-0の勝利に好プレーで貢献した。しかし今、状況は変わった。GK交代を支持する材料は、もはやウルビヒの絶好調ぶりだけではない。ノイアーのミスも加わった。

今季のまずまずのスタートとは関係なく、ここ数カ月のノイアーの不安定なプレーがすぐに思い起こされた。4月のレアル・マドリーとのチャンピオンズリーグの一戦で、アルダ・ギュレルを相手に犯したひどいボールロスト。ちなみに、このときも開始からわずか数秒後だった。続くパリ・サンジェルマンとの4-5の試合では、シュート6本から5失点を喫した。そしてもちろん、冒頭で触れたエクアドルとのワールドカップでの場面もある。

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マックス・エーベル「これまでのところ、我々が思い描いた計画どおりだ」

バイエルンの首脳陣はアウクスブルクで、再燃した議論をすぐに鎮めようとした。コンパニはノイアーについて心配していないという。「これが20歳のGKに起きたことなら、監督には少し仕事が増える。だが、マヌは私と同い年だ。どう対処すべきか分かっている」

クラブの重鎮ウリ・ヘーネスとヘルベルト・ハイナー会長も、ノイアーを支持した。スポーツ部門責任者のマックス・エーベルによれば、GKの序列は「まったく揺るがない」。同時に、こう強調した。「マヌエル・ノイアーという世界的なGKがいるにもかかわらず、ヨナス・ウルビヒがここまで成長し、すでにこれほどの立場を築き、経験を積み、試合に出ているのは並外れたことだ。これまでのところ、我々が思い描いた計画どおりに進んでいる」

2025年初めにウルビヒを獲得した際の計画は、周知のとおり、ノイアーを正GKに据えながらウルビヒにも定期的に出場機会を与えるというものだった。実際にウルビヒはこれまで34試合に出場し、うち2試合は今季のものだ。ノイアーは昨夏、再び契約を1年延長した。それが最後の延長となり、その後はウルビヒが後を継ぐとみられる。しかし、予定より早い役割交代をめぐる公の議論や、ましてや実際の交代は、エーベルの計画にはまったく含まれていなかった。

スタバンゲル戦のGKは？ ノイアーには「予感」

だが、ノイアーのミスを受け、多くのファンや識者は、まさにその時が来たと考えている。キッカー は試合終了直後、火曜日のビキング・スタバンゲルとのチャンピオンズリーグの試合で、誰がバイエルンのゴールを守るべきかというアンケートを始めた。数千人のファンが参加し、注目すべきことに86％がウルビヒを選んだ（月曜日朝時点）。その多くは、正GKの全面的な交代にも賛成するだろうと考えられる。

これまで両GKを交代で起用してきた傾向からすれば、スタバンゲル戦はウルビヒが先発する典型的な試合に見える。ノイアーは火曜日の先発メンバーについて、アウクスブルクで「予感はある」と謎めいた言い方をした。コンパニは同様の質問への回答を避けた。ウルビヒが出場して好プレーを見せれば、議論はさらに次の段階へ進むだろう。

だからこそ、コンパニは考えを変えるかもしれない。キッカー によれば、当初は実際にウルビヒを起用する計画だったという。しかし現在は、ノイアーにすぐさま挽回の機会を与えるため、やはり彼を起用する案も検討されているようだ。そうなれば、過去の出来事を思い起こさせる。2026年1月、奇しくもウルビヒもアウクスブルク戦でミスを犯した。コンパニは続くPSVアイントホーフェン戦でも再び起用し、今度はウルビヒが好プレーを見せた。

あらゆる議論や検討をよそに、すでにはっきりしていることが一つある。ノイアーが現役でいる限り、ウルビヒが公の場で正GKの座を要求することは決してない。語るのはいつも、ノイアーと日々練習できることへの喜びだけだ。挑戦的な発言や物議を醸す発言は、ウルビヒには縁遠い。ノイアーにとって、ミスを認めることがそうであるように。