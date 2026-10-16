『Ruhr Nachrichten』によると、フィリッポ・マネとルカ・レッジャーニはともに、土曜日に首都で行われる厳しいアウェー戦でトップチームのメンバーに入らない。

代わりに、守備の若手有望株である2人は、レギオナルリーガ西地区でSCヴィーデンブリュックと対戦するセカンドチームでプレーする見込みだ。

これが意外なのは、ニコ・シュロッターベックが水曜日に負荷管理のため、ボデ／グリムトとのチャンピオンズリーグの試合を休まなければならなかったからだ。副キャプテンは代表チームで足首を負傷していたが、それでも先週金曜日のヴェルダー・ブレーメン戦では予想外にも先発した。現在、再び万全の状態にあるかどうかは疑問が残る。

3バックでは、シュロッターベックに加え、ヴァルデマール・アントンと、ここまで好印象を残している新加入のジョアン・ガドゥが先発する見込みだ。そうなると、残る控えはラミ・ベンセバイニだけとなる。ベンセバイニは水曜日のノルウェーでの試合でシュロッターベックに代わって先発し、堅実かつ注意深いプレーを見せた。

つまり、土曜日の「鉄の男たち」との試合で、センターバック陣に大きなアクシデントがあってはならない。そうなれば、コヴァチの危険な賭けは手痛い代償を伴うことになる。

BVBでのレッジャーニとマネの現状は？

マネとレッジャーニは先週末、BVBのセカンドチームでヴァッテンシャイト戦に出場していた。ようやく実戦経験を積むためだったのだろう。それまで筋肉の負傷で離脱していたマネが先発し、ハーフタイム後にレッジャーニと交代した。レッジャーニはその前夜、ヴェルダー・ブレーメン戦で再び90分間ベンチに座っていた。

両センターバックとも、今季はトップチームでほとんど出番がない。マネはそれでも3試合で計138分間プレーしている。レッジャーニは昨季、予想外の台頭を見せた選手の一人だが、出場はわずか2試合、計50分間だ。

すでに夏の時点で、センターバックのチーム内序列ではマネがレッジャーニを追い抜く兆しがあった。レッジャーニは昨季後半戦、深刻な負傷者続出と、レンタル選手アーロン・アンセルミーノの衝撃的な退団を受けてトップチームに昇格。出場可能だった公式戦16試合のうち8試合で先発した。3月中旬にはFCアウクスブルク戦でブンデスリーガ初ゴールまで決め、その後、プロ契約を与えられた。

しかし夏になると形勢は逆転し、マネが優位に立った。さらにガドゥの加入によって、レッジャーニがトップチームで出場するチャンスは最小限にまで減った。イタリア人選手は夏に移籍の可能性を断っていたが、現在は考えを変え、冬の移籍が有力視されているという。

その移籍は、BVBにかなりの移籍金をもたらす可能性もある。夏にはACミランとインテル・ミラノが獲得に関心を示し、移籍市場最終日にはレッジャーニがサウサンプトンFCからのオファーを断ったという。

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