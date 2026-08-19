kickerの報道によれば、アトゥボルは現在、理想を言えばプレミアリーグ勢を含む欧州の強豪クラブでプレーするという完全に頓挫したプランに代わる「最も堅実な選択肢」として、アイントラハト・フランクフルトへの移籍を考えているという。

アトゥボルと代理人事務所エピック・スポーツは移籍市場が始まる前に大きな賭けに出て、GK本人のトップクラブ移籍希望を裏付けるため、2027年を超えるSCフライブルクとの契約延長を拒否していた。クラブは素早く動き、ミオ・バックハウスをクラブ史上最高額となる1200万ユーロで獲得し、新たな守護神に据えた。一方でアトゥボル自身の状況だけは、突然停滞してしまった。

例えばアストン・ビラなど、イングランドからの確かな関心や具体的なオファーは、本人たちの期待に反して届かなかった。そのほかにも、市場でアトゥボルを本当に惹きつけるような動きはほとんどなかった。kickerは最近、24歳のアトゥボルが代理人の仕事に「以前から不満を抱いている」と報じていた。

アトゥボルはBVBの関心の可能性でも誘われていたようだ

よく知られた風変わりなアリ・バラトの代理人事務所は、アトゥボルを「魅力的な3つの“もし〜なら”シナリオでもその気にさせ、期待を持たせ続けていた」とされる。報道によれば、代理人たちはアトゥボルに対し、各クラブの正GKが移籍した場合には、ボルシア・ドルトムント、ACミラン、アストン・ビラなどで有力な移籍候補になると示唆していたという。だが、いずれのクラブでもそのような状況にはかなり明確になっていなかった。

ドイツ代表での将来的な可能性も見据え、フライブルクで1シーズンをスタンドで過ごすという最悪のシナリオを避けるため、アトゥボルは計画の見直しを余儀なくされた。そこで今、フランクフルトに活路が開けつつあるようだ。

ヘッセン州のクラブは、ブレントフォードに0-7で大敗したあと、ブンデスリーガ開幕を1週間半後に控えて突如として新たな正GK探しに動いている。負傷しやすくミスも多いカウア・サントスも、昨夏にヴェルダー・ブレーメンから加入したばかりのミヒャエル・ツェッテラーも、新監督アディ・ヒュッターを納得させることができなかったためだ。そして日曜日、kickerがアトゥボルへの関心を明らかにした。

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SCフライブルクはアトゥボルに1500万ユーロを要求か 代替案はフラデツキー？

問題は、アイントラハトが、近い将来にドイツ代表GKとなる可能性を持つこの選手を本当に獲得できるだけの資金を用意できるかどうかだ。クラブを取り巻く周知のジレンマがあるにもかかわらず、SCフライブルクはアトゥボルに最低でも1500万ユーロを求めている。もっとも、SGEは今夏に計画している5000万ユーロの移籍黒字にまだ到達していない。

kicker によれば、フライブルクとアイントラハトの間で具体的な交渉はまだ行われていないという。これはヒュッターの古巣モナコとSGEの間でも同様だ。最近ではアイントラハトはアトゥボルに加え、フランクフルトで絶大な人気を誇るルーカス・フラデツキーの復帰とも結び付けられていた。ただし、kicker によれば、その線は「熱い」ものではないという。

一方で、スポーツ担当取締役マルクス・クレシェがGK補強をアトゥボルだけに絞り込むことは「フライブルクに対する交渉上の立場を弱めないためにも」決してないとみられている。海外トップクラブの第2GKを獲得、あるいはレンタルで迎える可能性も考えられる。

アトゥボルは他の移籍先の選択肢も改めて精査か

では、新たなGKが来る可能性もある中で、フランクフルトのGK事情は今後どうなるのか。週末に行われるDFBポカール1回戦、SCザンクト・テニス戦では、カウア・サントスがもう一度ゴールマウスに立つ。ヒュッターは水曜の記者会見でそう認めた。「彼とともに試合に入る。その後、今後何が起こるかを見ていく」と、このオーストリア人指揮官は語った。

ではアトゥボルはどうか。少なくとも現在はフライブルクのチーム練習に復帰してコンディションを維持しており、それ以前は個別メニューで調整していた。そしてSGEへの移籍は十分に想像できるとしても、現時点では自身の周辺環境を改めて整理しつつ、「ナポリ、マルセイユ、ボーンマスといった他クラブの以前から存在する関心がどれほど確かなものなのか」を見極めているという。

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