kickerの報道によると、アトゥボルは現在、欧州のビッグクラブ、理想を言えばプレミアリーグのクラブに加入するという完全に頓挫したプランに代わる「最も安定した選択肢」として、アイントラハト・フランクフルトへの移籍を考えているという。

アトゥボルと、今ではかつての代理人事務所となったエピック・スポーツは、移籍市場が始まる前に大きな賭けに出ていた。GK本人のトップクラブ移籍希望を裏付けるため、SCフライブルクとの2027年以降の契約延長を拒否していたのだ。スポーツ・クラブは素早く動き、ミオ・バックハウスをクラブ史上最高額となる1200万ユーロで獲得し、新たな守護神に据えた。一方で、アトゥボル本人の状況だけが突如として停滞した。

期待に反し、アストン・ビラのようなクラブを含め、イングランドから確かな関心や具体的なオファーは届かなかった。そのほか市場でも、アトゥボルを本当に引きつけるような動きはほとんどなかった。kickerは直近で、この24歳が代理人の仕事ぶりに「以前から不満を抱いていた」と報じていた。そして今や、この24歳はついに堪忍袋の緒が切れた。kickerによれば、アトゥボルは「あらゆる手続きを整理したうえで、正式にエピック・スポーツと決別した」という。この件は専門誌にもすでに確認されている。

アトゥボルはBVBの関心の可能性でも誘われていたようだ

よく知られた奇抜なアリ・バラトの代理店は、アトゥボルを「魅力的な3つの仮定シナリオでもその気にさせ、つなぎ留めていた」とされる。報道によれば、バラトは自身の従業員マルセル・ブリルマンとともに、各クラブで正GKが移籍した場合、ボルシア・ドルトムント、ミラン、アストン・ビラなどで有力な移籍候補になっているとアトゥボルに示唆していたという。 しかし、いずれのクラブでもそのような状況にはかなり明確になっていなかった。

ドイツ代表での将来的な展望の可能性も見据えつつ、フライブルクでのシーズンをスタンドで過ごすという悪夢のようなシナリオを避けるため、アトゥボルは計画変更を強いられた。エピック・スポーツとの決別後、フランクフルトに活路が開けるようだ。

ヘッセン州のクラブは、ブンデスリーガ開幕の1週間半前に、ブレントフォードに0-7で惨敗した後、突如として新たな正GK探しに乗り出している。負傷がちでミスも多いカウア・サントスも、昨夏にヴェルダー・ブレーメンから加入したばかりのミヒャエル・ツェッテラーも、新指揮官アディ・ヒュッターを納得させることができなかったためだ。日曜日には、kickerがアトゥボルへの関心を明らかにした。

Getty Images

SCフライブルクはアトゥボルに1500万ユーロを要求か 代替案はフラデツキー？

問題は、アイントラハトが近い将来ドイツ代表GKになる可能性のあるこの選手を、そもそも獲得できる資金があるのかどうかだ。スポーツ・クラブは、この誰もが知るジレンマにもかかわらず、アトゥボルに少なくとも1500万ユーロを求めている。とはいえ、SGEは今夏に見込んでいた5000万ユーロの移籍黒字にまだ達していない。

kicker によると、フライブルクとアイントラハトの間で具体的な交渉はまだ行われていないという。これは、ヒュッターの古巣モナコとSGEの間でも同様だ。直近では、アトゥボルと並んで、フランクフルトで非常に人気の高いルーカス・フラデツキーの復帰ともアイントラハトは結び付けられていた。 ただ、kicker によれば、その線は「熱く」はないという。

ただし、スポーツ担当取締役マルクス・クレーシェがGK問題でアトゥボルだけに狙いを定めることは「フライブルクに対する交渉上の立場を弱めないためにも」確実にないとみられる。外国のトップクラブで第2GKを務める選手を獲得、あるいはレンタルで迎える可能性も考えられる。

アトゥボルはなお他の移籍オプションも検討しているようだ

では、フランクフルトのGK事情は新守護神が来るかもしれないその時まで、今後どうなるのか。週末のDFBポカール1回戦、SCザンクト・テニス戦では、カウア・サントスが再びゴールマウスに立つ。ヒュッターは水曜日の記者会見でそう認めた。「彼とともに試合に入る。その後、将来何が起きるか見ていく」と、このオーストリア人指揮官は語った。

ではアトゥボルはどうか。少なくとも現在はフライブルクのチーム練習に加わってコンディションを維持しており、それ以前は個別調整を行っていた。そして、SGEへの移籍を十分に想像できる一方で、現時点では自身の周辺環境をあらためて整理し、「ナポリ、マルセイユ、ボーンマスといった他クラブから以前から存在する関心が、どれほど確かなものなのか」を見極めているという。

Getty Images







