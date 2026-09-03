マリオ・ゲッツェは代表監督に明るい笑みを見せた。ユルゲン・クロップがドイツ全国を巡る視察の中で2014年ワールドカップ優勝の英雄とも会っていたことは、それでも「速報」と呼べるような話ではない。34歳のドイツ代表復帰は極めて可能性が低いからだ。その一方で、クロップによる初の代表メンバー発表を2週間後に控える中、別の決断の輪郭が見え始めている。驚きにつながる可能性も十分にある。

クロップがミュンヘンで魔法の足を持つジャマル・ムシアラに支援を約束したのは予想どおりだった。だが、正式に引退したマヌエル・ノイアーの後継者候補の1人であるDFBのゴールでのヨナス・ウルビヒも、「良い会話」があったと明かした。マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンとの話し合いは「本当に素晴らしかった」とも、現在アヤックスでプレーするそのGKは少なくともそう語った。

シュツットガルトでは、とりわけ新鋭ストライカーのジェナン・ペイチノビッチと、フランクフルトではアイントラハトで1試合3得点を記録したユネス・エブヌータリブと話をした。エブヌータリブはモロッコ代表としてプレーする可能性も残している。アウクスブルクやマインツでも候補者をチェックしており、ドイツサッカーの救世主は南から北へ、クラブからクラブへとリーグを回っている。その合間にはフロリアン・ヴィルツにも電話をかけ、こう伝えたという。「うちでプレーしたいなら、ゲーゲンプレスは欠かせない」

クロップのサッカー理念はよく知られている（キーワードはヘビーメタル！）。ただ、今回の大きなインタビューでは、仕事の基本姿勢についても考えを明かした。最も重要な点は、59歳の指揮官がチームプレーヤーとして振る舞っていることだ。「私はどこかへ行って『やり方は分かっている』と言ったことは一度もない。それはばかげている」と、Sports Illustrated Deutschlandに語った。

その代わりに、「新たなスタートのたびに、まず耳を傾け、物事を見て、話を聞いてきた」という。そのうえで必要な大きな技術は、「それらすべてを正しく整理し、人々を鼓舞し、共通の道を信じてもらい、意欲を育てること」にある。

その意欲で、国全体を引っ張っていきたい考えだ。「サッカーは社会の空気を左右し得る」とクロップは語る。「その責任は自覚しておくべきだ」。それ以上でも以下でもない。「とはいえ、タイトルを獲ったからといって国内総生産が上がるわけでも、車がもっと売れるわけでもない」

自らを「平均的に知的」と考えるクロップは、多くの決断を直感と「健全な常識」に従って下している。その感覚は、前任者ユリアン・ナーゲルスマンがワールドカップで見送ったケルンのサイード・エル・マラを招集に加えるよう勧めているようだ。さらに、ノイアーと並んでワールドカップ参加組で自ら引退した唯一の選手であるアントニオ・リュディガーが、新たな顔ぶれに道を開いた。ヤン・ビセック（インテル・ミラノ）やシュツットガルトのフィン・イェルチュといった守備陣の新戦力だ。

候補者たちとの面会でのクロップは、親しみやすく肩の力が抜けた様子だ。フランクフルトでは、よく鍛えられた上腕二頭筋を笑いながら見せていた。リーダーシップに関する本は一度も読んだことがないといい、その代わりの指針はこうだという。「人に自分とどう接してほしいか？」

失敗もその一部であることは、「サッカー監督として最初に学ぶこと」だとクロップは語った。では恐れはあるのか。彼のモットーはむしろ、「そんなことは気にしない、とにかくやってみる」だという。どこかでうまくいかない時には、チームの前で「少し声を荒らげることもある。そう多くはないけど、誰かが物事を横で流しているように感じたら、少し回転数を上げることはある」とも話した。

DFB再始動に向けたドイツツアーでも同じだ。「今この瞬間は」とクロップは言う。「かなりクールだ」。ゲッツェ復帰がなくても、だ。