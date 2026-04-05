法律専門家が、ヒラル対ネハダ・ベルカンの申し立ての行方を明らかにする

スーダンのアル・ヒラルとモロッコのナフダ・ベルカンの間の対立は、アフリカチャンピオンズリーグ準々決勝の2試合におけるハムザ・アル・ムサウィ選手の出場資格をめぐり、アル・ヒラルがアフリカサッカー連盟（CAF）に申し立てを行ったことを受け、依然として波紋を広げている。 両試合は、モロッコでの1-1の引き分けとルワンダでの1-0の勝利により、モロッコチームが準決勝進出を決めた。

アル・ヒラルの運営陣は、同選手がドーピング物質の使用が確認されたため出場資格がないとしており、CAFに対し本件の緊急調査を求めている。

同クラブは3月23日から4月3日にかけてアフリカサッカー連盟（CAF）に5通の公式文書を送付したが、正式な回答を得られなかったため、「容認できない行政上の沈黙」と表現してこれを批判する強い口調の声明を発表した。

関連記事：スーダンのアル・ヒラル対ネハダ・バルカンへの申し立てで深刻な展開



論争が激化する中、CAFは4月9日（木）にこの申し立てを検討するための聴聞会を開催すると発表した。これは、アル・ジャイシュとナハダ・ベルカンの間で行われるアフリカチャンピオンズリーグ準決勝第1戦からわずか2日前のことである。

ヒラルは、4月6日までに最終決定を下すか、判決が出るまで試合を延期するよう求めており、要求が受け入れられない場合はスポーツ仲裁裁判所（CAS）に提訴する可能性を示唆した。

こうした状況を受け、スポーツ法専門家のタレク・アル・アライミ氏は、ロンドンの新聞『アル・アラビー・アル・ジャディド』へのコメントの中で、この件に関する詳細な法的見解を示し、CAFがこれまでの措置に反する決定を下す可能性は低いとの見方を示した。アル・アライミ氏は次のように述べた。 「アフリカサッカー連盟がこの件で自らの決定と矛盾するとは考えにくい。なぜなら、選手と所属チームのナハダ・ベルカンは、懲戒委員会を通じてアフリカサッカー連盟が定めたすべての手続きを遵守しているからだ。」

関連記事：ディアス氏が指摘：アルビロアがレアルの3選手に怒りをぶつける…即座の処分も



「当該選手の検査結果が陽性であることが確認された後、当初の予防的措置として30日間の出場停止処分が科され、その後、懲戒委員会委員長が法的権限に基づき対応した。 （規則第12条第1項(d)号は、規律委員会委員長に対し、選手に対する30日間の出場停止という暫定措置を取り消し、単独で新たな暫定措置を決定する権限を付与している）、この初期予防的出場停止処分の執行を停止し、 これにより、選手には競技参加資格が回復した。なぜなら、彼のチームへの参加を停止させるような、暫定的な決定も最終決定も存在しないからである」。

さらに彼は次のように続けた。「選手やそのチームに過失はない。委員会側が聴聞を遅らせたため、彼らは与えられた猶予期間を有効に活用しただけだ。したがって、アル・ヒラルの異議申し立ては試合結果の変更にはつながらない。モロッコのチームに過失はなく、手続きを遵守していたからだ。懲戒委員会は、その委員長を通じて、制裁を解除する権利を単独で有している。」

関連記事：スペインがエジプトに「不適切な行為」について公式に謝罪：「厳格な措置を講じる」

