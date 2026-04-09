木曜日の報道によると、UEFAはバルセロナがアトレティコ・マドリード戦の審判判定に対して申し立てた抗議について、まもなく判断を下す見通しだ。

バルセロナは2-0で敗れた試合の判定についてUEFAに正式抗議する準備を進めている。

スポーツ紙『スポルト』によると、バルセロナには審判判定への異議をUEFAに書面で提出する権利があり、UEFAは適切な時期に回答するという。

同紙は、UEFAが「礼儀」として回答するものの、試合結果には影響しないと伝えている。

これとは別にUEFAは試合ごとに派遣するオブザーバーが審判のパフォーマンスを分析する。今回はサンマリノのステファノ・ボディスキが審判委員会に報告書を提出する。

UEFAは報告書を非公開とするため、コヴァッチが今大会で再登板するかは不明だ。準々決勝を裁いた以上、今季CLで彼が再任される可能性は低い。

スポーツ紙『スポルト』はスポーツ法専門家のクリスティアン・ザルカ氏に取材し、抗議報告書の効果について見解を求めた。

ザルカ氏は「これは懲戒手続きではなく、審判のパフォーマンスへの不満を表明する異議申し立てに過ぎない」と説明した。

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つまりバルセロナは、コパルシの退場判定が再審査される可能性はほぼないと理解している。

ザルカ氏は「抗議の目的は、次の試合で審判や委員会に圧力をかけるための政治的な動きだ」と指摘した。

クラブは、今後フリック監督率いるチームが同様の判定を受けないよう、影響力を維持したいのだ。

ザルカ氏は「接触は公開される場合もあれば、電話で行われる場合もある」と指摘。同時に「バルセロナは近年、UEFAでの影響力が低下している」と警告した。