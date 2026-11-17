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レアル・マドリーに所属するブラジル人FWエンドリッキが、今冬の移籍市場での退団の可能性を巡り高まる憶測に対し、自らの立場をはっきりと示した。

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この発言は、20歳のブラジル人FWがブラジル代表としてシンガポール戦で1ゴール1アシストの活躍を見せた後に飛び出したものだ。このパフォーマンスで改めてその才能に注目が集まる一方、レアル・マドリーで定期的な出場機会から遠ざかっている理由を巡る疑問の声も上がっている。

エンドリッキは、『トリブナ』が伝えたところによると、自身の将来について問われ、「ずっとレアル・マドリーにいたい。いつでもクラブの助けになる準備はできている」と語った。

また、出場機会が少ない現状をどう捉えているかを問われると、判断はジョゼ・モウリーニョ監督に委ねられていると指摘し、「それはモウリーニョが決めることだと思う。そうでしょう? もちろん、世界最大のクラブであるレアル・マドリーの助けになる準備はいつでもできている」と続けた。

わずか141分の出場で高まる将来への憶測

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エンドリッキは現在、レアル・マドリーで苦しい時期を過ごしている。シーズン序盤に筋肉系の負傷を負ってスタートでつまずき、今シーズンは公式戦全体でわずか141分しかプレーしていない。

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前線の激しいポジション争いに加え、モウリーニョ監督の序列で上位に位置するキリアン・エンバペの存在や、ポルトガル人指揮官が持つ攻撃面の豊富な選択肢もあり、このブラジル人FWは先発メンバーの構想から外れている。

エンドリッキは昨シーズンもより多くの出場機会を求めざるを得ず、シーズン後半戦にフランスのリヨンへレンタル移籍していた。

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リヨンでは21試合、計1663分の出場で8ゴール7アシストを記録。定期的にプレーする機会を得られれば、チームに貢献できることを証明する実りある経験となった。

ミランとローマが動向を注視、7000万ユーロのオファーも

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エンドリッキの出場機会の少なさは、レアル・マドリーでの彼の状況につけ込もうとする欧州クラブ間の争奪戦に火をつけた。イタリアのミランとローマが強く関心を寄せているとされるほか、他クラブも興味を示している。

イタリアメディアの報道によると、ミランはこのブラジル人FWの獲得に向け、6000万ユーロに加えて、インセンティブやボーナスとして1000万ユーロを上乗せしたオファーを準備しているという。

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報道によれば、提案されているスキームには、レアル・マドリーが8000万ユーロで選手を買い戻せる条項を盛り込む可能性も含まれており、イタリアで活躍した場合には、スペインのクラブが将来的に再び彼を呼び戻すチャンスを得られる形となる。

さらにローマも交渉の可能性に参入しているほか、アーセナルも獲得候補として名前が挙がっている。ただし、このイングランドのクラブのスタンスについては報道が分かれている。

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それでも、エンドリッキの今回の発言は、関心を寄せるクラブに対する明確なメッセージと言える。出場機会の少なさを理由にクラブを去る道を探るのではなく、あくまでレアル・マドリーでの成功が最優先だということだ。

ブラジルの逸材を手放さないモウリーニョ

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オファーや関心が高まっているにもかかわらず、モウリーニョ監督はエンドリッキを手放すことに乗り気ではないようだ。指揮官は以前から選手のポテンシャルを高く評価しており、並外れた未来が待っていると断言している。

ポルトガル人指揮官は過去のコメントで、このブラジル人FWの獲得に関心を持つクラブに向けて「忘れてくれ。彼に興味を持っているクラブのことなど忘れてくれ。彼は我々にとって非常に重要な選手だ。彼を獲得したいクラブは、私と交渉しなければならないだろう」と、きっぱりとしたメッセージを送っていた。

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モウリーニョ監督はさらに、選手のポテンシャルにほれ込んでおり、レンタルで放出する必要はないと考えていると付け加え、彼がレアル・マドリーで並外れた成功を収められると確信していることを強調した。

こうしたことから、両者の関係が、2030年夏までレアル・マドリーとの契約を残すエンドリッキの将来を左右する重要な鍵の一つとなりそうだ。