サンパウロの名門クラブによる公式発表によると、両者はそれ以前に公の場で騒動があったにもかかわらず、協力関係を継続することで合意に至った。

32歳の攻撃的プレーヤーは、クラブ公式チャンネルのCorinthians TVで、新たな契約締結について晴れやかな様子でこう語った。「多くの感情が頭の中、そして体の中を駆け巡っています。まず初めに、この更新プロセスに関わったすべての方々に感謝したいです。」

とはいえ、最後まで継続的な協力関係が実現する気配はまったくなかった。つい先週の時点でも、オランダ代表とクラブ幹部の関係は完全に決裂したように見えていた。コリンチャンスはデパイとの契約を延長しない意向を公にしており、これがこのアタッカーの感情的な反発を招いていた。

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メンフィス・デパイとコリンチャンスはなぜ対立していたのか？

ベテランはXを通じて不満をあらわにし、クラブ首脳陣が約束を破ったと非難した。「コリンチャンスが、私の契約をさらに2年間延長するという既存の合意を守らないと決めたことに、大変失望しています」と、このアタッカーは声明で記した。

同時に、このオランダ人は明確な警告も発していた。「今後数日以内に公に発言します。しかし、この受け入れがたい振る舞いを何の代償もなく済ませるつもりはないと、どうかご理解ください。」

泥仕合の核心にあったのは資金面だった。ブラジルメディアの報道によると、この南米クラブはスター選手に対して、利息請求分を除いて約800万米ドルの支払いを滞らせていたという。

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コリンチャンスのメンフィス・デパイ：79試合で20得点

集中的な交渉の末、この金銭的対立は最終的に解決され、クラブ会長オズマル・スタビレも安堵してこれを受け止めた。「長い交渉でしたが、コリンチャンスとメンフィスにとって可能な限り最良の形で決着しました。クラブに残るために尽力してくれたメンフィスに、心から感謝します。契約延長を大変うれしく思っており、次のステージへの準備はできています」とクラブ首脳は語った。

バルセロナとアトレティコ・マドリーの元FWは、2024年9月にブラジルへ渡った。それ以降、このオランダ人はクラブで公式戦79試合に出場し20得点を記録している。この期間にデパイはコリンチャンスで3つのトロフィーを獲得した。カンピオナート・パウリスタ、コパ・ド・ブラジル2025、そしてスーペルコパ・レイ2026だ。

この攻撃的選手は、和解を経て今度はさらなる成功を目指している。「もちろん、コリンチャンスは巨人です。このクラブがどれほど大きいか、私は見てきましたし、みんなも見てきました。そして、私たちが共にどれほど大きな存在かも。私は本当に、本当に幸せです。また仕事に戻るのが待ちきれません。私たちには戦うべき多くの目標があります。私はとても幸せです」と、この劇的な展開をまとめた。