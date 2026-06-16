ルーベン・アモリンはミランと2028年までの監督契約にサインし、2029年までの延長オプションが付く。これにより、ロッソネリはマッシミリアーノ・アッレグリの後任としてこのポルトガル人監督の時代を迎える。

イタリアメディア「カルチョ・メルカート」によると、契約締結は本日午前オンラインで行われた。 年俸は350万ユーロで、チャンピオンズリーグ出場権獲得やヨーロッパリーグでの成績に応じてインセンティブが付く。

就任は長期間にわたる比較検討の結果で、ズラタン・イブラヒモビッチやクラブオーナーのジェリー・カルディナリはそれぞれ異なる理由で候補から外れた。 マティアス・ヤイスレ、マウリシオ・ポチェッティーノ、オリバー・グラスナーも候補に上がったが最終的には選ばれなかった。スポーツディレクター就任予定のマルコス・クロースとも合意し、クラブはアモリン招聘を決断した。

プレミアリーグでの苦境を乗り越え、名誉挽回と成功を狙う。彼は2024年11月、エリック・テン・ハグ監督の後任としてマンチェスター・ユナイテッドを率いた。 その後、短期間ながらロッド・ファン・ニステルローイが指揮を執った。

そのシーズンはプレミアリーグ15位で終え、クラブ史上初めて下位半分でフィニッシュした。さらにヨーロッパリーグ決勝でもトッテナムに敗れた。

翌シーズンも続投したが、2025年1月のリーズ戦で引き分けた直後に解任された。ジョシュア・ゼルクゼ、レニー・ユーロ、ベンジャミン・シスコなど若手主力の能力を引き出せなかった点が最大の批判となった。