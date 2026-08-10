モロッコ代表の若き至宝アユブ・ブアディが、マンチェスター・シティへの移籍に近づいた。同選手はイングランドのクラブと個人条件で合意に達しており、この動きはスペイン人ロドリのバルセロナ移籍への布石となる可能性がある。

移籍情報に精通するファブリツィオ・ロマーノは月曜日、自身のXアカウントで、マンチェスター・シティが次の段階としてフランスのリールとの交渉をまとめようとしていることを明かし、両者はすでに交渉の進んだ段階に達していると強調した。

選手の決定的な意向

ロマーノは、ブアディが今すぐシティへ移籍することを強く望んでおり、2027年まで待つことは望んでいないと説明した。これは、できる限り早くイングランドでの経験を積み、プレミアリーグ準優勝クラブの一員となることへの選手の意欲を反映している。

この進展は、ブアディが2026年ワールドカップで見せた際立ったパフォーマンスを受けたものだ。とりわけ開幕節、モロッコがブラジルと1-1で引き分けた試合で注目を集め、ヨーロッパの強豪クラブから熱い視線を浴びることとなった。

ロドリの将来への潜在的な影響

ブアディとの契約は、ロドリの退団への道を開く可能性がある。ロドリについては、当初レアル・マドリード加入の候補とされていたが、バルセロナ移籍をめぐる憶測が高まっている。

マンチェスター・シティの首脳陣は、若きモロッコの才能をスペイン人スターの潜在的な後継者として獲得することで、中盤の過渡期に備えているようだ。

前途有望なキャリア

マンチェスター・シティとリールが移籍金の額について最終合意に達すれば、この移籍は今後数日のうちに決着する可能性があると見られており、それは前途有望なモロッコ人選手のキャリアにおける大きな飛躍を意味することになる。