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Abobakr El Mokadem

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決着はついたのか：ヴィニシウス、明確な言葉で自らの将来に言及

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ブラジル人スターの去就をめぐり大きな論争

レアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオールが、この夏アーセナルへの移籍と結びつけられ、自身の将来をめぐって議論が渦巻く中、クラブでの今後について示唆した。

ヴィニシウスは現在、ジョゼ・モウリーニョの指揮下でトレーニングを積んでおり、ポルトガル人監督が率いるレアル・マドリードの新たなプロジェクトについて初めてのコメントを寄せた。

来夏に契約が満了し、いまだに更新がなされていないため彼の将来は依然として不透明だが、この問題は現在の彼の関心事ではない。もっとも、合意に至ろうとレアル・マドリードとの会談を待っているところではある。

ヴィニシウスはレアル・マドリードのテレビ局を通じてこう語った。「すべて順調に進んでいる。新しい監督や新しい選手たちと知り合い、懸命にトレーニングした。モウリーニョは僕にいつも通りの姿でいてほしいと望んでいる。幸せで、明るく、自分らしいスタイルのサッカーをプレーしてほしいとね」

白いユニフォームを着続ける意向について、選手はさらに別のメッセージでこう続けた。「僕たちはシーズン中の負傷を減らし、全員を頼りにできるよう、身体的に準備を整える必要がある」

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このブラジル人はトレーニングについてこう話した。「昨日はダブルセッション、今日は一度のセッションだった。こういうものだ。今日はジムでいくつかのエクササイズをこなし、脚の筋肉を強化する短いトレーニングを行った。良いトレーニングセッションで、全員がへとへとになって引き上げたが、明日に備えて今は休養の時間だ。シーズンに向けた準備期間とはこういうもので、僕たちは準備を整えなければならない」

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