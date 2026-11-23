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スポーツ仲裁裁判所(CAS)は、モロッコとセネガルによるアフリカネイションズカップ2025決勝をめぐる最終裁定を、明日火曜日に下すと発表した。

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CASは本日月曜日、公式サイト上で声明を発表し、「紛争当事者に対し、スポーツ仲裁裁判所が明日火曜日の午後に裁定を下すことを通知した」と明らかにした。

また、スポーツ仲裁裁判所は正式に発表されるまで、この裁定に関するメディアとの一切の連絡を停止していることを強調した。

セネガル代表は、延長戦の末にモロッコ代表を1-0で下し、アフリカネイションズカップ2025の優勝を果たしていた。

決勝ではいくつかの残念な出来事が起きており、その一つが後半終了間際にモロッコにPKが与えられたことを受けて、セネガルの選手たちがピッチから引き揚げた騒動だった。

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長時間にわたる中断の後、セネガルの選手たちは再びピッチに戻り、GKエドゥアール・メンディがイブラヒム・ディアスのPKをストップした。

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試合は90分間をスコアレスで終えて延長戦に突入し、延長戦でパプ・ゲイェがセネガルの決勝ゴールを決めた。

しかし、セネガルの優勝にもかかわらず、アフリカサッカー連盟(CAF)は、選手の引き揚げという残念な出来事を受けて、セネガルから大陸王者のタイトルを剥奪し、モロッコに与えるという物議を醸す決定を下した。

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CAFの決定を受け、セネガルサッカー連盟は、アフリカネイションズカップのタイトルを剥奪されモロッコに与えられたことに抗議し、スポーツ仲裁裁判所に提訴した。