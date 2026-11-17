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マドリーで失意のシーズンをわずか1年過ごした後、フランコ・マスタントゥオーノが再び脚光を浴びている。今度はフィオレンティーナのユニフォームを身にまとい、イタリアでは彼の将来を巡る大きな争奪戦が勃発。レアル・マドリーは来夏、難しい決断を迫られることになりそうだ。

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アルゼンチンの若手選手はイタリアで輝きを取り戻した。レアル・マドリーで期待外れのシーズンを過ごした後、今夏フィオレンティーナにレンタル移籍で加入。マドリーでは、チーム全体の低調なパフォーマンスの影響を最も大きく受けた選手の一人だった。

レアル・マドリーの前指揮官シャビ・アロンソからの信頼を受け、35試合(うち先発17試合)と多くの試合に出場したものの、そのパフォーマンスは期待されたレベルに届かず、それが彼へのプレッシャーをさらに強めることになった。

こうした状況に拍車をかけたのが、移籍に寄せられた大きな期待だった。税込みで6000万ユーロ超という移籍金は、レアル・マドリーにとって巨額の投資であり、わずか18歳にしてマスタントゥオーノは世界屈指の有望株としてサッカー界に登場した。しかし、その輝きは白いユニフォームの重圧の下ですぐに失われてしまった。

フィオレンティーナで、若きアタッカーはより落ち着いた環境を手に入れた。バルデベバスで直面したような巨大なプレッシャーを受けることなく、才能を伸ばすことができる環境であり、それが数字とパフォーマンスにはっきりと表れていると『スポルト』は伝えている。

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マスタントゥオーノはここまで公式戦13試合に出場し、そのうち12試合で先発。4ゴールを記録し、レアル・マドリーでの1年目の得点数をすでに上回っている。問題は彼の才能ではなく、彼を取り巻く環境にあったことを証明した形だ。

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こうした活躍を受けて、選手の将来には不透明感が漂い始めている。マスタントゥオーノはイタリアのクラブへのレンタル期間が終了次第、今夏にレアル・マドリーへ復帰する見込みだが、フロレンティーノ・ペレス会長率いるクラブでは攻撃的なポジションを巡る競争が激しく、トップチームにおける彼の立場は再び難しいものとなる。

フィオレンティーナはこの状況を利用して、アルゼンチン人選手をより長く手元に置きたいと考えている。『ラ・レプブリカ』紙によると、同クラブはレンタル期間をさらに1年、2028年夏まで延長することを目指しているという。同紙は合意への道を開く可能性のある要因として、スポーツプロジェクトの重要性、サポーターの忠誠心、そして両クラブの良好な関係を挙げている。

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しかし、フィオレンティーナが合意を実現するためには、重要な目標を達成する必要がある。同紙によれば、欧州カップ戦の出場権獲得が選手を引き留めるための基本条件の一つとなっている。そして、それは決して容易なことではない。

シーズン序盤に壊滅的なスタートを切ったパオロ・ヴァノーリ監督率いるチームは、現在セリエAでわずか勝ち点9の15位に沈んでおり、欧州カップ戦出場圏内からは遠く離れている。今後数カ月の戦いは非常に厳しいものとなるだろう。

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というのも、来夏にはマスタントゥオーノのレンタル獲得を巡る競争が激化すると見られているからだ。イタリアからの報道によれば、ミラン、ナポリ、ローマといったクラブが状況を注視しており、これらのクラブもアルゼンチン人選手の獲得レースに参戦する可能性があるという。

現時点では選手の将来について大きな動きはないが、来夏にはイタリアの強豪クラブ間で熾烈な争奪戦が繰り広げられると予想される。その一方で、レアル・マドリーは成り行きを見守りつつ、決断を下すことになる。若き才能を呼び戻して2度目のチャンスを与えるのか、それともベルナベウの重圧から離れたイタリアでもう1年成長させるのか。