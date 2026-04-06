決定：マドリードが3選手を放出…残り4選手の残留には「厳しい条件」

レアル・マドリードは、公式発表を待つばかりだが、今シーズンのリーガ・エスパニョーラ優勝を事実上諦めたようだ。クラブの希望はすべて、シーズンを救う最後のチャンスとなるチャンピオンズリーグへと向けられている。

しかし、チャンピオンズリーグ準決勝でバイエルン・ミュンヘンに敗退すれば、チーム内の抜本的な再編が加速することになり、多くの選手の将来に関する決定的な判断が下されることになるだろう。

クラブに近い情報筋によると、フロレンティーノ・ペレス会長率いるスポーツ部門は、今シーズン明らかな弱点を露呈したいくつかのポジションにおいて抜本的な変更が必要であるという認識が高まる中、コーチングスタッフと協力して、すでに来シーズンの構想の骨子を策定し始めている。

技術的な状況の評価に携わっているスペイン人監督アルヴァロ・アルビオラは、現在のレアル・マドリードにおける最大の問題として、「代替プランの欠如」を挙げた。

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彼の見解によれば、チームは試合が思わしくない方向に進んだ際に十分な戦術的解決策を持っておらず、主力選手間の内部競争もほぼ皆無であるため、チーム内のモチベーションと闘争心が低下している。

クラブの意図は明確だ。主要ポジションに一流選手を補強して若返りを図り、ベンチ層の厚みを増すことである。しかし、それを実現するためには、新たな補強に必要な資金を確保するために、一部の主力選手を手放す必要があるだろう。

放出候補リスト

将来が不透明な選手リストには、ダニー・カルバハル、フェルランド・メンディ、ラウル・アセンシオ、エドゥアルド・カマヴィンガ、ダニー・セバロス、マスタンツォーノ、ゴンサロ・ガルシア、ロドリゴが含まれている。

この中で、正式に契約が満了するのはカルバハルだけだ。一方、メンディはクラブが繰り返し売却を試みているにもかかわらず移籍を拒否しており、ロドリゴについては、現在の怪我のため、現時点での移籍は考えにくい。

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一方、若手デュオのマスタンツォーノとゴンサロ・ガルシアの将来は、次期監督の人選次第と見られており、経験を積むためにレンタル移籍となる可能性もある。

しかし、売却候補リストで特に目立っている3人の名前は、好パフォーマンスを見せた若手DFのラウル・アセンシオ、 しかし、エデル・ミレータオの復帰やホイセンの起用に加え、クラブが新たなディフェンダーの獲得を検討していることから、彼の退団は理にかなった選択肢となる。アシエンシオは市場価値が高く、クラブに多額の資金をもたらす可能性がある。

2人目はエドゥアルド・カマヴィンガだ。このフランス人選手は、その大きな才能にもかかわらず、期待されたほどのブレイクを果たせていない。しかし、イングランド・プレミアリーグのクラブやパリ・サンジェルマンから広く関心を集めており、彼の売却はレアル・マドリードにとって今夏の大型取引となる可能性が高い。

最後に、ダニー・セバロスだ。彼はレギュラーの座を確立できておらず、経費削減と新戦力の獲得に向けた道を開くため、彼の退団は理にかなった選択肢と見られている。

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「サンティアゴ・ベルナベウ」で計画的な変革へ

これらに加え、アントニオ・ルディガー、カルバハル、ダビド・アラバなど、契約が間もなく満了する選手たちに関する未解決の問題もある。これらはクラブ内部で多くの議論を呼んでおり、もし彼らの退団が確定すれば、レアル・マドリードはチームを刷新するために6人から7人の新戦力を獲得する必要に迫られるだろう。

予想される刷新は、フィニシウス・ジュニオール、ベリンガム、バルベルデ、クルトワといったチームの主力には及ばないだろうが、今シーズン、チームとしての気概と競争力の低下が見られたチーム体制において、明らかな転換をもたらすことになる。

微妙な過渡期にあるレアル・マドリードは、移籍市場において熱い夏を迎えようとしている。不安定さと失望に彩られたシーズンを経て、国内および欧州での覇権を取り戻すことのできるチームの再建を目指しているからだ。

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