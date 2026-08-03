サウジアラビアのアル・ナスルが、現在進行中の夏の移籍市場における最初の補強を公式発表するまで、残りわずか数時間となった。ポルトガル人MFサモ・コスタがスペイン・マヨルカの空港でリヤドへ向かう姿が確認され、移籍の最終手続きとメディカルチェックを完了させる準備段階に入ったためだ。

スペインのラジオ局「カデナ・セール」が明らかにしたところによると、現在スペインのレアル・マヨルカでプレーするこのポルトガル人MFは、関係するすべての当事者間で最終合意に達したことで、今夏のメルカートにおけるアル・ナスルの最初の契約となる寸前まで来ているという。

合意は完全に決着

同じスペインのラジオ局に対して独占的に語ったコメントの中で、サモ・コスタは、今後数時間のうちに実現するサウジのクラブへの移籍に関するすべての詳細について、アル・ナスルのフロントとすでに包括的な合意に達したことを認めた。

このポルトガル人選手はさらに、金銭的条件、契約期間、追加条項を含む移籍のすべての詳細が最終的に決着しており、正式に移籍を完了させるために残っているのは公式な手続きとメディカルチェックのみだと付け加えた。

空港での写真が公式発表の近さを裏づける

スペインのラジオ局「カデナ・セール」は、マヨルカの空港に滞在し、アル・ナスルのキャンプに合流するためリヤド行きの飛行機に搭乗しようとしているポルトガル人選手の独占写真を公開した。この光景は、今後数時間のうちに移籍が公式発表されることが近いことを裏づけている。

充実したプロキャリア

サモ・コスタは25歳で、これまでの数年間にレアル・マヨルカのユニフォームで国内および大陸のさまざまな大会において公式戦108試合に出場し、その中で中盤における際立った技術的・身体的能力を証明してきた。

このポルトガル代表選手は、レアル・マヨルカに移籍して中盤の主軸の一人となる以前に、プロキャリアの過去の段階でスペインのアルメリアとポルトガルのスポルティング・ブラガでもプレーした経歴がある。

アル・ナスルへの加入により、このサウジのクラブは、来季にアル・ナスルの中盤へ技術的・戦術的な厚みを加えることが期待されるポルトガル人選手のキャリアにおいて、4つ目のプロでの活躍の場となる。

クラブは、メディカルチェックの完了と正式な契約書への署名を経て、今後48時間のうちにこの移籍を公式発表する見通しだ。これはアル・ナスルが今夏のメルカートで計画している一連の契約の第一歩となる。