決定…エジプト対イラン戦でLGBTの祝賀イベント開催

米シアトル市のイベント主催者は、来週土曜午前（グリニッジ標準時）にワールドカップで対戦するエジプトとイランが反対しても、LGBTQ+コミュニティとの連帯を示す「プライド・マッチ」を予定通り開催する方針だ。

シアトルは米国でLGBTコミュニティを最も称える都市の一つであり、6月のこのイベントは国内屈指のプライド祭りとされている。

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イラン代表監督は「W杯で不公平な扱いを受けている。エジプト戦は例外になるだろう」と語った。

昨年12月の2026年W杯抽選会前に、大会組織委員会は6月26日の試合を「プライド・マッチ」と位置づけていた。抽選の結果、エジプトとイランが組み込まれ、両国のLGBTQ+への姿勢から議論が再燃した。

エジプトサッカー連盟はFIFAに「プライド」関連イベントの中止を要請。同連盟はこれらのイベントが同国の文化・宗教的価値観に反すると主張した。イランサッカー連盟も同様に異議を申し立てた。

しかしシアトルの大会組織委員会は予定通りの開催を強調。現地組織委メンバーのハイダ・マクレンドン氏はロイター通信に次のように語った。

「ワールドカップは3週間で終わるが、プライドの祝典は50年以上毎週続いており、今後も続く」

FIFA広報は、「プライド・マッチ」は開催都市の自主事業であり、FIFA主催ではないと説明した。