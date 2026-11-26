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トルコのトラブゾンスポルは木曜日の夜、カンファレンスリーグ第4節でブルガリアのCSKAソフィアと敵地で対戦し、2-1で貴重な勝利を収めた。

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先制したのはCSKAソフィアだった。33分、トラブゾンスポルのシドニー・ロペス・カブラルがオウンゴールを献上し、トルコのチームは1点ビハインドで前半を折り返した。

しかし、トラブゾンスポルは諦めなかった。69分、バティスタ・メンディの正確なパスから、エジプト出身のスター、モハメド・サラーが同点ゴールを決めた。

その後も攻勢を続けたトラブゾンスポルは、モハメド・サラーのクロスからノア・サヴィオロが劇的な決勝ゴールを奪った。

この勝利により、トラブゾンスポルは勝ち点を9に伸ばして8位につけた。一方、CSKAソフィアの勝ち点は1のままとなっている。

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同大会では、イングランドのブライトンがルーマニアのウニヴェルシタテア・クラヨーヴァをホームに迎え、4-0で快勝した。

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ブライトンの4ゴールは、イブラヒム・オスマン（2得点）、マキシム・デ・カイパー、ハラランボス・コストゥラスが挙げた。

この試合では、39分にウニヴェルシタテア・クラヨーヴァのウラジミール・スクレチウが退場処分を受けている。

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ブライトンは勝ち点を10に伸ばして2位に浮上。全勝で首位に立つモナコとの差は2ポイントとなった。

一方、ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァは勝ち点7のまま15位にとどまった。

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イタリアのアタランタは、ボスニア・ヘルツェゴビナのボラツ・バニャ・ルカと敵地で対戦し、劇的な逆転劇の末に3-2で勝利した。

イタリアのチームは前半に2点を先行されながらも、最後まで諦めなかった。

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スコアは86分まで動かなかったが、ここでニコラ・クルストヴィッチが1点を返した。

その4分後にはセアド・コラシナツが同点ゴールを決め、さらに90+4分、ダヴィデ・ザッパコスタがイタリアのチームに決勝点をもたらした。

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この劇的な勝利により、アタランタは勝ち点を7に伸ばした。一方、ボラツ・バニャ・ルカの勝ち点は3のままとなっている。