バルセロナは、ドイツ人の若手ミッドフィルダー、ミルザ・カトヴィッチとの契約合意をまとめ、シュツットガルトからのレンタル移籍で加入させることになった。若く発展性のある才能で二軍を強化するというクラブの方針に沿って、バルセロナ・アトレティックの一員となる。

ラジオ局「カデナ・セール」によれば、この契約にはレンタル期間終了後にカトヴィッチの契約を買い取るオプションが含まれており、この条項の発動は両クラブ間で合意されたいくつかの競技上の目標を選手が達成することに紐づけられている。一方、欧州の移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノによると、買い取りオプションの金額は350万ユーロとなっている。

カトヴィッチは18歳で、ライン間でのプレー能力に加え、ボールの扱いの質、パスの正確性、ボールを持って前進する能力を特徴としている。こうした資質が、バルセロナに彼の獲得へ動くことを促し、新たな競争環境での成長の継続の機会を与えることにつながった。

シュツットガルトの選手は、レンタルで1シーズンにわたりバルセロナ・アトレティックでの初めての挑戦に臨むことになる。カタルーニャのクラブは、合意で定められた競技上の目標を達成した場合には、彼を完全に保持する可能性を確保している。

カトヴィッチとの契約は、ラ・マシア（下部組織）から段階的に昇格してくる選手と、さまざまなサッカー市場からやって来る若い才能を組み合わせるというバルセロナ・アトレティックの戦略の一環であり、将来的にトップチームへ到達しうる人材を育成できる二軍を築くことを目的としている。