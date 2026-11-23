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バイエルンは、レアル・マドリーのスターであるトレント・アレクサンダー＝アーノルドの獲得に向けた動きについて、最終的な結論を下した。

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英メディア『TEAMtalk』によると、バイエルンは2025年夏にレアル・マドリーへ加入したアーノルドの獲得を見送ったという。

イングランド代表のアレクサンダー＝アーノルドは、スペインの巨人でここまで期待に応えられておらず、レアル・マドリー退団の噂が強く取り沙汰されている。

アーノルドはレアル・マドリーで限られた出場機会にとどまっており、リヴァプール復帰の可能性も浮上していたが、報道によればアンフィールドへの再移籍が実現する可能性は極めて低いとされている。

その代わりにトレント・アレクサンダー＝アーノルドがバイエルンへ向かう可能性もあったが、ここ数日で報じられたところによると、ドイツのクラブは同選手の獲得に大きな関心を示していないという。

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ドイツ人ジャーナリストのクリスティアン・フォーク氏は、バイエルンが近い将来にアレクサンダー＝アーノルドを獲得することに関心を持っていないと断言した。

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フォーク氏は、トレント・アレクサンダー＝アーノルドはバイエルンにとって理想的な右サイドバックではなく、さらに年齢やレアル・マドリーでのパフォーマンスを踏まえると、移籍の実現は考えにくいと説明している。

フォーク氏は『CF Bayern Insider』に対し、「バイエルンは、レアル・マドリーのサイドバックであるトレント・アレクサンダー＝アーノルドの獲得に関心を持っていない」と語った。

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さらに「バイエルンはこのポジションの選手を探しており、ジヴァイロ・リードのような選手は間違いなく今もクラブの関心リストに入っている。リードの特徴を見るだけでも、クラブがトレント・アレクサンダー＝アーノルドのような選手の獲得を目指しているわけではないことが分かるだろう」と続けた。

また「ヴァンサン・コンパニ監督がこのイングランド人選手の特徴に目を向けるかどうかも確信が持てない。彼はバイエルンにとって理想的な右サイドバックではないからだ」と指摘した。

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続けて「それに、アーノルドはもはや若手と呼べる年齢ではない。率直に言えば、28歳の彼はレアル・マドリーで自身の価値を証明できていない。他国でプレーするという挑戦に臨むイングランド人選手には大いに敬意を払うべきだが、イングランド人選手の誰もがイギリスを離れて成功するわけではない」と説明した。

そしてフォーク氏は「それに、イングランド人選手の誰もがハリー・ケインというわけではない。だからこそ、トレント・アレクサンダー＝アーノルドが来夏、バイエルンにとって真剣な選択肢になるとは思わない」と強調した。