ルカ・モドリッチとトニ・クロースの退団は、レアル・マドリードのシステムに明確な空白を残したようだ。とりわけ、ヴィニシウス・ジュニオールがそのスピードを生かし、ピッチ内の適切なスペースへ動くのを助ける面において顕著である。

ラジオ局「カデナ・セール」の番組「パル・セキ・イ・フラキ」の出演者たちは、このブラジル人ウインガーが以前は中盤にこの2人がいることの恩恵を受けていたと指摘した。モドリッチとクロースは彼の動きを導き、ディフェンダーと対峙してディフェンスラインの背後へ抜け出す助けとなるボールを供給していたのだ。

エロイ・レシナは、ヴィニシウスはモドリッチとクロースという、彼の動きを読み取り適切なパスを供給できる選手たちを見出していたと説明し、それが過去数年間、彼がより影響力のある姿を見せることを助けたと述べた。

レシナは、現在のレアル・マドリードの中盤のパフォーマンスについてモドリッチとクロースの評価を聞いてみたいと語り、もし両選手がピッチの外に座り、現在のチームの試合を見ていたら何と言うだろうか、と自問していると付け加えた。

番組のアナリストたちは、ヴィニシウスの影響力の低下は選手個人だけに関係するものではなく、チーム内のビルドアップの方法にも影響を受けているとの見方を示した。ボールを素早く正確に、このブラジル人ウインガーが得意とするスペースへ供給できる選手が不在という状況においてだ。

これは、レアル・マドリードが中盤での流動性の欠如によって批判に直面している時期に起きている。前線にスピードを備えた選手がいるだけでは、中盤の選手たちから必要なサポートとパスを受けられなければ十分ではないのだ。

この評価によれば、ジョゼ・モウリーニョの任務はヴィニシウスの最良の姿を取り戻すことにとどまらず、以前に彼が違いを生み出す助けとなった状況を与えるシステムを見出すことにまで及ぶ。かつて彼がモドリッチとクロースのパスと知的な動きに頼っていた時のように。

本来のポジションから外れたギュレルと、ベンチのベルナルド・シウバ

レシナは、アルダ・ギュレルが本来のポジションでプレーしておらず、それが試合で影響力を発揮する能力を制限していると見ている。一方、ベルナルド・シウバは経験を持ち、ビルドアップを改善できる能力があるにもかかわらず、わずかな出場時間しか得られていない。さらに、エンドリッキが自身の可能性を示すのに十分な機会を得られていないとも指摘した。

レシナは、モウリーニョが記者会見で述べる指摘が、口先の批判にとどまるのではなく、彼の戦術的決断に反映されるべきだと求めた。

彼は、レアル・マドリードはヴィニシウスに調子を取り戻すため8試合を与えたと述べ、なぜベルナルド・シウバに同様の機会が、たとえ4試合連続で起用する形でも与えられないのかと問いかけた。

さらに、レアル・マドリードは夏にロドリやドミニク・ソボスライの獲得に成功しなかったが、ベンチにはベルナルド・シウバがいると付け加えた。彼は中盤で追加的な解決策を提供できる選手であり、特にチームの攻撃構築における流動性の欠如という状況において重要だという。

レシナは、ダービーでのモウリーニョの決断を批判した。レアル・マドリードの最初の交代でエドゥアルド・カマヴィンガを投入した後のことで、この選手のピッチへの復帰は、アトレティコ・マドリードとの対戦で表れた問題に対し、求められた解決策をもたらさなかったとの見解を示した。