「決定済みの移籍」が一転、バルセロナに新たな危機

ドイツ人ゴールキーパー、マルク・アンドレ・テア・シュテーゲンのバルセロナからオランダのアヤックスへの移籍交渉は、選手の給与分担をめぐる意見の相違から再び暗礁に乗り上げ、暗いトンネルへと突入した。数日前には決着したかに見えた移籍が、思わぬ展開を見せている。

スペインの『スポルト』紙によると、関係各者は依然として自らの立場を崩しておらず、形式的な手続きに見えたものが、単なる金銭面にとどまらず、このドイツ人ゴールキーパーの給与を両クラブでどう分担するかという対立にまで発展した複雑な問題へと変わったという。

ファイナンシャル・フェアプレー規則が状況を複雑化

バルセロナは、動きを制限するファイナンシャル・フェアプレー規則の制約から自らの立場を後退させることを拒否している。一方でアヤックスもテア・シュテーゲンに対してこれ以上の追加的な措置を取ることができず、交渉は再び停滞に陥った。

テア・シュテーゲンは先週金曜日、バルセロナが移籍に同意したことを受けてアヤックスへの移籍手続きを完了させていたが、状況は一変し、スペインリーグにおける今夏最大の移籍案件の一つが逆転する事態となった。

近く解決か、それとも問題長期化か

現時点では解決の見通しは薄いように見えるものの、関係各者は今後数日のうちに決着を図ろうとしていると各筋は強調しており、ドイツ人ゴールキーパーはバルセロナに残留したまま状況の進展を待っている。