決定力を見せたポルトガルは、デンマーク撃破にクリスティアーノ・ロナウドを必要とせず。一方、ノルウェーはまさかの黒星を喫した。

ポルトガルは木曜日、ネーションズリーグ第3戦も勝利で飾った。クリスティアーノ・ロナウドの離脱から1日後、敵地でデンマークを2-4で下した。ブルーノ・フェルナンデスは2アシストを記録し、ポルトガルの勝利に決定的な役割を果たした。一方、ノルウェーはまさかの形でウェールズに2-1で敗れた。

デンマーク 2-4 ポルトガル

ポルトガルでは試合前、ほとんどクリスティアーノ・ロナウドの話題一色だった。スーパースターはホルヘ・ジェズス監督との対立を受け、代表チームを離れることを決断した。 CR7の象徴的な背番号7はすぐにラファエル・レオンへ受け継がれ、キャプテンマークはブルーノ・フェルナンデスの腕に巻かれた。

ロナウド不在のポルトガルは、パルケン・スタディオンで先制するのに15分も必要としなかった。ゴンサロ・ラモスがボールをポストに当てた後、この攻撃は終わったかに見えた。しかし、まったくそんなことはなかった。カンセロがボールを奪い返し、ラモスとワンツーを交わすと、マッツ・ヘルマンスンの頭上を抜くチップキックでゴールに流し込んだ。0-1。

元アヤックスのモハメド・ダラミーとラスムス・クリステンセンが先発し、現アヤックス所属のアントン・ガーイがベンチ入りしたデンマークも、すぐに応戦した。ヨアキム・メーレがボールをミッケル・ダムスゴーアに送り、そのダムスゴーアのカーブシュートがファーサイドへ決まり、ディオゴ・コスタの背後に吸い込まれた。1-1。

ポルトガルもまた粘りを見せ、わずか2分後にはデンマークの首都で再び勝ち越した。ラモスが見事なヒールでフェルナンデスに預けると、そのまま背後へ走り込み、マンチェスター・ユナイテッドのMFから完璧なタイミングでリターンを受けた。最後はラモスが至近距離からヘルマンスンを沈め、1-2とした。

ポルトガルはその1点のリードを保ったままハーフタイムに入ったが、後半開始直後にこの日2度目の同点弾を許した。ダムスゴーアがラスムス・ホイルンドへ見事なスルーパスを通すと、ナポリのストライカーは自らフィニッシュを選択し、コスタを破った。2-2。

だが、スカンディナビア勢は再びこの同点を長くは喜べなかった。後半半ばにポルトガルが再び勝ち越し、今度はヴィティーニャが得点した。PSGのスターはフェルナンデスのクロスをニアへヘディングで流し込み、これが代表初ゴールとなった。2-3。

デンマークに3度目の同点弾はなく、終盤にはさらに1失点を喫した。ジョアン・フェリックスがカウンターの最後を締めくくり、右足で冷静に決めた。2-4。

ウェールズ 2-1 ノルウェー

ノルウェーはカーディフ・シティ・スタジアムで行われた一戦に本命として臨み、アーリング・ブラウト・ハーランド、マルティン・ウーデゴール、そして元フェイエノールトのフレドリク・アウルスネスらが先発した。

ノルウェーは上々の立ち上がりを見せ、15分過ぎに先制した。マルティン・ウーデゴールの完璧なラストパスを受けたオスカル・ボブがニアへ突き刺し、0-1とした。

ウェールズは前半終了10分弱前に追いついた。ソルバ・トマスがクロスを上げるのに十分すぎる時間とスペースを与えられると、そのボールをダン・ジェームズが難なく押し込み、結果的にアシストとなった。1-1。

ノルウェーにとって状況はさらに悪化した。後半開始から1分も経たないうちに、10人で戦わなければならなくなったのだ。トルビョルン・ヘッゲムが、抜け出したジェームズへのファウルで一発退場となった。その後のFKから、ネコ・ウィリアムズが鋭いシュートをファーサイドへ突き刺し、2-1とした。



