ブラジルサッカー連盟は、1部および2部リーグの試合でクラブが起用を認められる外国人選手の人数を削減することを決定した。この決定は2027年から段階的に適用され、2030年に新たな上限へと達する。

ブラジルサッカー連盟の声明によれば、この措置はブラジル国内で育成された選手たちの出場機会を拡大し、近年リーグで大幅に増加した外国人プロ選手の数を部分的に抑制することを目的としている。同時に、クラブの登録リストにおいて23歳未満のブラジル人選手が占める割合を段階的に増やしていく。

新たな規則により、試合での起用が認められる外国人選手の上限は、現行の9人から2027年に8人へと引き下げられ、その後2028年に7人、2029年に6人となり、2030年に5人で確定する。これは2022年まで適用されていた上限と同じ人数である。

さらに2027年からは、クラブは50人からなる登録リストの一部を23歳未満の選手に割り当てることが義務付けられる。

その枠は段階的に拡大され、2027年の20人から2028年に21人、2029年に23人、そして2030年には25人へと達する。

この決定は、ブラジルリーグにおける外国人選手数の顕著な増加を背景としている。ブラジルサッカー連盟が発表した調査によれば、外国人選手の数は2022年の95人から2025年には162人へと増加した。

また、今シーズンの試合には146人の外国人選手が出場しており、さらに13人がクラブの登録リストに含まれているものの、まだ初出場を果たしていない。

ブラジルサッカー連盟の最高経営責任者(CEO)であるヒルデル・メロは、新たな措置は「多くの外国人選手を維持する」ものだとし、人数の削減と登録規則の改定は、23歳未満の選手により多くの出場機会を与え、中長期的にブラジルの各チームの技術水準を引き上げることを目的としていると説明した。

この提案は、ブラジルの中核的作業部会の会合において育成クラブ運動の勧告に基づいて出されたもので、その後、40のクラブおよびブラジルの連盟が賛成、反対2票で承認された。

この決定は、ブラジルリーグの選手の平均年齢の上昇とも関連している。その平均年齢は28.5歳であり、スペインの27歳、イングランドの26.4歳、ドイツの26.3歳、イタリアの26.1歳、フランスの26歳を上回っている。

この決定には経済的な側面もある。2016年から2025年までの期間にブラジルが海外への選手移籍によって得た収益のうち、20歳未満の選手が50.1%を占めたからだ。

若い才能の出場機会を減らすことは、クラブが選手を育成し、海外クラブへ売り込む能力に影響を及ぼす可能性がある。

219試合を対象とした分析によれば、現在ブラジルリーグの試合の登録リストに含まれる外国人選手の平均は1試合あたり5.4人であり、これは現行で認められている上限の8人を下回る数字である。