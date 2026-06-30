「決定は最終的なものとなった」…フロレンティーノ・ペレスへの痛烈な一撃

レアル・マドリードは、サンティアゴ・ベルナベウ・スタジアム近くのパドレ・ダミアン通りと およびパシオ・デ・ラ・カステジャーナ地区に予定されていた駐車場建設の特権取消しを支持した判決に対する同クラブの控訴を却下した。

スペイン紙「アス」によると、最高裁判所行政裁判所第1部は6月24日、同クラブの上訴を受理しない決定をした。 「客観的な法的利害関係」が欠如しており、同クラブの主張は憲法裁判所と最高裁の確立判例で既に解決済みだと判断した。

同裁判所は、 また、同クラブが主張した「訴訟当事者として本人への直接送達が行われず手続上の不利益を被った」という主要論点も退けられた。裁判所は、公式送達以外で手続を把握していたこと、証拠からクラブが住民協会の上訴を知っていたことを強調した。

さらに裁判所は、上訴が事実関係の再審理と証拠の再評価を目的としており、破棄上訴の範囲を超えていると指摘した。

住民協会の合法性や許可の性質に関する主張も、既判例で解決済みか最高裁で初めて出たものであり、上訴の理由にならないと退けた。

また、裁判所は、2023年3月10日付の市許可が契約手続きへの道を開き、直接的な法的効力を持つと認め、司法上の異議申し立ての対象となり得るとしたマドリード高等裁判所の判断を支持した。

さらに裁判所は、本件介入に要した訴訟費用として最大2,000ユーロ（付加価値税が課される場合はその額を加算）をレアル・マドリードが負担すべきと命じ、この判決が最終的で上訴できないことを確認した。

これより前、マドリード高等裁判所は第30行政裁判所の判決を支持。同判決は、住民の異議（手続き違反）と、プロジェクトが駐車場の都市計画条例に違反する点を根拠としていた。

判決は、レアル・マドリードと地方行政が提出した実現可能性調査報告書が公聴会後に大幅修正されながら再提示されなかったと認定。裁判所はこれを適正手続き違反と判断し、サンティアゴ・ベルナベウ・スタジアム周辺プロジェクトは司法の壁に直面した。