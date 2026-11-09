リバプールのブラジル代表GKアリソン・ベッカーが、契約満了が近づいているにもかかわらず、今季終了後もチームに残留したいとの意向を表明した。彼は「アンフィールド」でプレーできる喜びと、最高レベルで競い続けたいという思いを強調したが、現時点でクラブ側との間に契約更新に関する直接交渉は始まっていない。

アリソンは「BBC」が伝えた発言のなかで、リバプールに残留することを望んでいると語り、自身の代理人がクラブ関係者との連絡を担っている一方で、自分は今後の試合で最高のパフォーマンスを見せることに集中していると述べた。

34歳のGKはこう説明した。「そうだ、私は残留したいと思っている。私の集中は一試合一試合を戦うことに向けられているが、ここでプレーを続けられることをうれしく思っている。これはさまざまな側面や状況に左右されるが、私の願いは残留することだ。私も家族もここで幸せに過ごしている」

さらに彼はこう付け加えた。「私はいまだにタイトルを獲得し、良いパフォーマンスを見せることに飢えている。できる限り長く最高レベルでプレーを続けたい」。そして、新契約に関する直接の話し合いは行っていないが、代理人がクラブと連絡を取り合っていることを強調した。

アリソンのこの発言は、ここ最近彼の将来が疑問視されていたなかで出されたものだ。とりわけ、今年の早い時期にユヴェントスへの移籍の可能性を検討した後、リバプールでのキャリアを続けることを決断した経緯がある。彼は2018年にローマから6,680万ポンドで同クラブに加入し、これまで347試合に出場している。

このブラジル代表GKは、日曜に行われたクリスタル・パレス戦でのリバプールの勝利において力強い存在感を取り戻し、いくつかの危険なシュートを防いだ。これは、アーセナルとフェネルバフチェに敗れるという、チームにとって厳しい一週間を経ての試合だった。